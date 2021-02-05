Юбилейный кинофестиваль «Горький fest» посвятят 800-летию Нижнего Новгорода

В Москве состоялась встреча по организации и проведению V фестиваля нового российского кино «Горький fest». Главной темой кинофестиваля станет 800-летие Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Рассчитываю, что санитарно-эпидемиологическая обстановка позволит нам организовать его в полноценном очном формате, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Важно, чтобы в этот раз прикоснуться к празднику кино могло как можно больше людей.

В частности, крайне необходимо организовать фестиваль с соблюдением всех требований безопасности.

- Двойной юбилей - двойная ответственность для нас как для организаторов, - поделился президент фестиваля Михаил Пореченков. - Но мы готовы сделать все на высшем уровне. Уверен, что у нас получится яркое событие.

Напомним, что к юбилею города идёт масштабное благоустройство общественных пространств, что увеличивает число новых мест и площадок, подходящих для кинопоказов.

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