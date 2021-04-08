Универсальная спортплощадка с ворк-аут зоной и зоной для отдыха появится во дворе Мининского университета. Фото: пресс-служба НГПУ имени Минина

Универсальную спортивную площадку с ворк-аут зоной и зоной для отдыха планируют оборудовать во дворе Мининского университета в Нижнем Новгороде. И.о ректора Виктор Сдобняков встретился со студентами, чтобы обсудить концепцию благоустройства.

Формат дебатов выбран не случайно - руководство вуза уверено, что в развитии территории в первую очередь должны принимать участие сами учащиеся:

- Именно студенты станут пользователями территории, поэтому нам бы хотелось, чтобы вы выступали с запросами и пожеланиями. Это уже вторая встреча, сейчас проектанты подготовили концепцию с учетом нашей с вами первого диалога. Призываю вас снова критиковать, дополнять, а главное, не стесняться и спорить, если с чем-то не согласны, - обратился к студентам и.о. ректора Виктор Сдобняков.

Ребята активно подключились к обсуждению и делились своими идеями: насколько большой нужно сделать спортивную зону, какие тренажеры добавить и нужна ли площадка для коворкинга. Отдельная просьба студентов – добавить качели. Ребята признались, что на детских площадках они всегда заняты, а ведь взрослые тоже любят это развлечение.

В конце встречи решено было создать отдельный пост в соцсетях ректора, чтобы каждый учащийся мог поделиться своим мнением. Студенты Мининского откликнулись на призыв и уже начали предлагать свои идеи.

- Как и обещал студентам, запускаю обсуждение концепции обустройства двора на территории Мининского университета. На данном этапе жду идеи от наших студентов - рабочее проектирование начнем через месяц, - обратился и.о. ректора.