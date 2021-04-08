В Мининском университете прошла церемония открытия аудитории имени Виктора Андреевича Глуздова. Фото: НГПУ имени Минина

Мемориальная аудитория №222 имени В.А. Глуздова открылась в понедельник, 5 апреля 2021 года. На церемонии открытия присутствовали дети и внуки Виктора Андреевича, и.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков, президент университета Лев Евгеньевич Шапошников и первый проректор Елена Илалтдинова, а также его коллеги.

Виктор Андреевич посвятил всю свою жизнь вузу: прошел путь от ассистента кафедры до ректора, причем занимал эту должность в течение 15 лет. За свою карьеру был удостоен почетного звания «Заслуженный работник высшей школы РФ», ордена Сергия Радонежского III степени, дважды был лауреатом премии Нижнего Новгорода.

«В своих интервью Виктор Андреевич всегда подчеркивал, что хотелось бы оставить след в истории. Ему это действительно удалось. И речь не только о работе вуза - ценности, которые были заложены Виктором Андреевичем чувствуются и сейчас: такой теплой и душевой атмосферы, как в Мининском, я не встречал нигде. И мы, конечно, планируем продолжать эти традиции», - поделился и.о. ректора Мининского Виктор Владимирович.

В камерной обстановке гости и преподаватели вспоминали человеческие качества Виктора Андреевича, мудрые решения и постоянную поддержку сотрудников: «Виктор Андреевич много раз проводил здесь лекции, общался со студентами. Это не случайное помещение – это аудитория со смыслом», - подчеркнул президент университета Лев Евгеньевич Шапошников.

СПРАВКА "КП"

Доктор философских наук, кандидат физико-математических наук, профессор Виктор Андреевич Глуздов работал в НГПУ с 1970 года. С 1985-1988 гг. являлся заведующим кафедрой алгебры и геометрии. С 1988 года занимал должность первого проректора по учебной работе. Виктор Андреевич — был специалистом по онтологии и теории познания. В его работах представлены исследования по дидактике высшей школы, философии образования. Он автор более 90 научных, учебно-методических работ, среди которых более 10 монографий, учебников, учебных пособий по вопросам дифференциальной геометрии, методике преподавания математики, философии, культурологии.