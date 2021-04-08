ГК "Каркас Монолит" построит ЖК с видом на исторические улицы Нижнего Новгорода

В архитектуре здания использовано большое количество стекла, вертикальных линий, а также сложная радиусная форма Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Группа компаний “Каркас Монолит” приступила к возведению ЖК в центре Нижнего Новгорода. Жилой комплекс уровня делюкс будет включать в себя здания в 17 этажей. Покупатели смогут выбрать одну из 147 квартир площадью от 35 до 180 кв. метров со свободной планировкой.

Как сообщает newsnn.ru, на верхних этажах будут находиться квартиры с панорамными окнами и пентхаус с собственной террасой. Жители смогут любоваться видом на Большие Овраги - исторический район старого города, который известен уникальными пейзажами.

На фоне других ЖК КМ Residence Prime примечателен неоклассическим фасадом с элементами минимализма. В архитектуре здания использовано большое количество стекла, вертикальных линий, а также сложная радиусная форма, которая вписывается во внешний облик квартала.

Застройщик выбрал для строительства приближенные к натуральным материалы - клинкерный кирпич, крупноформатный керамогранит с мраморной текстурой и керамические блоки. По задумке архитекторов выбранные цвета создают уют. Вентилируемый фасад с фактурой выбеленного песчаника в сочетании с красно-золотым цветом оформления террас подчеркивает высокий статус. В зависимости от освещения цветовая гамма приобретает новые тона.

За архитектурные и оформительские решения отвечала проектная компания "Горпроект". Каждый лот уникален и не имеет аналогов.

На верхних этажах также будут располагаться резиденции без отделки и с террасами. С них будет открываться вид на Стрелку и Ярмарку. Еще одна отличительная черта КМ Residence Prime - металлические входные двери высотой 2,4 м.

На первом и нулевом этажах будут располагаться лаундж-зона, консьерж-сервис, гостевые туалетные комнаты, места для колясок. Также будет предусмотрена зона, где владельцы домашних животных смогут очистить их лапы после прогулок.

Автомобилисты смогут воспользоваться двухуровневой подземной парковкой на 90 мест. На внутреннюю территорию комплекса смогут попадать только его жители, за безопасность отвечает круглосуточная охрана.

В КМ Residence Prime его жители смогут отдохнуть от суеты города в комфортных условиях уровня делюкс с великолепным видом, открывающимся с набережной Оки.