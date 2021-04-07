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Общество7 апреля 2021 17:33

Паромная переправа в поселке Тумботино снова стала бесплатной

В первую неделю апреля паром выставил прейскурант на перевозки
Ольга КУРЕНКОВАОльга КУРЕНКОВА
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Много лет жителям поселка приходится ходить прямо по тропе через замерзшую реку

Много лет жителям поселка приходится ходить прямо по тропе через замерзшую реку

Фото: "КП" Архив

Паромная переправа через реку Оку между поселком Тумботино и городом Павлово в Нижегородской области снова стала бесплатной. Напомним, уже много лет жители поселка жалуются на понтонный мост, который работает лишь семь месяцев в году – в остальное время им приходится ходить прямо по тропе через замерзшую реку. Особенно опасно бывает весной и осенью, когда лед не слишком крепок.

В январе 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил местной администрации разработать программу работы моста и сделать бесплатным паром между населенными пунктами. В прошлом году переправа действительно была бесплатной. А вот в апреле 2021 года, когда паром возобновил работу, жители оказались неприятно удивлены – по прейскуранту за проезд одного пассажира предлагалось заплатить 25 рублей, а за легковушку – 250-350 рублей.

В министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области прояснили ситуацию – оказывается, все дело в том, что паром начал работу до запланированных сроков в связи с ранним демонтажем понтонного моста из-за начавшегося ледохода. А поскольку паром принадлежит коммерческой организации, за эту «внеплановую» работу решили взимать деньги.

- С 12:00 7 апреля 2021 года для граждан и легковых автомобилей проезд на пароме снова стал бесплатным, - заверили в минтрансе.

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