Переправа между поселком Тумботино и Павловом станет бесплатной

Уже несколько лет жители поселка Тумботино в Павловском районе жалуются на понтонный мост, который работает только семь месяцев в году, а в остальное время приходится ходить прямо по тропе через замерзшую реку.

Люди не могут спокойно добраться до работы – им приходится либо платить деньги за переправу, либо делать крюк в 200 километров. На эту ситуацию обратил внимание губернатор Нижегородской области Глеб Никитин – в своем Instagram он заявил, что ситуация несправедливая.

- В чем суть: установление понтонного моста зависит от погоды, поэтому люди вынуждены каждый раз платить деньги за переправу, чтобы попасть в районный центр, либо совершать огромный крюк почти в 200 километров. Либо 250 рублей за машину, либо 200 километром. Каждый день. А это только на бензин 600-700 рублей и плюс потерянное время. Ужас! То есть, по сути, альтернативы у жителей нет. Это несправедливо! – написал глава региона.

Глеб Никитин сообщил, что уже поручил министерству транспорта и автомобильных дорог сделать переправу бесплатной для жителей поселка, а местной администрации – разработать программу ее работы.

- Также еще раз рассмотрим варианты строительства постоянной переправы на этом участке, - добавил губернатор.

Напомним, горе-переправе в Тумботино даже посвящали песню. Автора поддержали благодарные слушатели не только из Павловского района, но и со всей области.