Глава города Дзержинска Иван Носков проверил ремонт приемного отделения Городской больницы №2

Иван Носков проверил ремонт приемного отделения Городской больницы №2. Фото: пресс-служба администрации города Дзержинска

6 апреля 2021 года глава города Дзержинска Иван Носков с рабочим визитом посетил ГБУЗ НО «Городская больница № 2». Главной целью визита стала проверка капитального ремонта приемного отделения, который впервые за 25 лет был проведен в одном из корпусов медицинского учреждения.

Реконструкция помещения началась в январе 2021 года и проходила в два этапа. Первый включил в себя замену всех коммуникаций, установку стеновых панелей, замену напольного покрытия в кабинетах приема пациентов, ремонт холла и установку локальной сети. На втором этапе была проведена реконструкция и ремонт входной группы, регистратуры, процедурного кабинета, санпропускника, туалета для персонала и комнаты отдыха сотрудников. Кроме этого, была закуплена новая медицинская мебель и приобретено дополнительное оборудование.

«Во время прошлого посещения больницы приемный покой находился в удручающем состоянии. Теперь же помещение полностью изменилось и выглядит так, как должен выглядеть приемный покой в любой больнице города. По крайней мере, нужно к этому стремиться, - сказал глава города Иван Носков. – Приятно, что дорогостоящий ремонт больнице удалось провести при финансовой поддержке одного из крупнейших промышленных предприятий – «Тосол-Синтез», а также «Росатом», который занимался выстраиванием удобной для медиков и пациентов логистики в отделении. Это хороший пример взаимодействия между медициной и представителями бизнеса. Благодарю также персонал больницы, участвовавший во всех этапах реализации проекта, именно из удобства и комфорта врачей мы исходили в первую очередь при планировании проведения ремонта».

В настоящее время ремонт в приемном отделении полностью завершен. Ежедневно это помещение осуществляет прием более 60 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. По словам главного врача ГБУЗ НО «Городская больница № 2» Андрея Дьякова, ремонт помещения позволил грамотно разделить потоки пациентов, находящихся в стационаре, и тех, кто получает медпомощь в амбулаторных условиях.

«Благодарим всех, кто оказал нам поддержку. Приемное отделение это первое место в больнице, куда попадает пациент, и нам надо было сделать его не только комфортным, но и современным. Изначально это было тесное помещение, устаревшее с точки зрения логики и здравого смысла, в котором могло одновременно находиться до 30 человек. Теперь приемный покой полностью реконструирован и соответствует современным требованиям и запросам. Мы планируем продолжить ремонт и в других помещениях больницы и, конечно, надеемся на дальнейшую поддержку со стороны меценатов», - поделился Андрей Дьяков.

По информации подрядной организации, выполняющей ремонт, общая сумма затрат на капитальный ремонт приемного покоя в городской больнице Дзержинска составила почти 4,5 млн рублей.