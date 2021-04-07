В Дзержинске идет подготовка к празднованию Дня Победы и Дня города. Фото: пресс-служба администрации города Дзержинска

Вчера в администрации города состоялось очередное совещание, на котором обсуждались программы празднования двух предстоящих майских праздников – Дня Победы и Дня города. В совещании под председательством главы города Ивана Носкова приняли участие руководители профильных департаментов администрации Дзержинска, а также представители нескольких структурных подразделений, в том числе представители Управления МВД России по г. Дзержинску, РЭО ГИБДД УМВД России по г. Дзержинску, Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области и ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«Конечно, сейчас нельзя абсолютно точно сказать, состоятся или нет масштабные празднования Дня Победы и Дня города в этом году. Ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, все-таки пока не сняты, - поделился глава города Иван Носков. - Тем не менее, мы готовимся, продумываем программу празднования, вопросы безопасности и комфорта жителей Дзержинска. Сейчас уже определены основные площадки и их наполнение, работаем над организационными и техническими вопросами».

По планам, в преддверии Дня Победы в этом году пройдут такие традиционные мероприятия, как акция «Георгиевская лента», «Наш дворик: до и после Победы» и полюбившаяся всем ветеранам в прошлом году акция «Поем двором». 9 мая по улицам города традиционно пройдет Бессмертный полк. В ближайшее время администрация города объявит набор волонтеров для помощи в организации шествия. Кроме этого, для помощи в организации мероприятий накануне Дня Победы, а также других патриотических мероприятий в течение всего года проходит набор в проект «Волонтеры Победы!» Для участия в нем необходимо заполнить заявку и дождаться, когда с вами свяжется представитель движения. Дзержинский штаб «Волонтеры Победы» базируется в Центре патриотического воспитания «Отечество» (переулок Западный, 20а).

В праздновании Дня Победы 9 мая, по планам, будут задействованы пять открытых городских площадок, среди которых площадь Дзержинского, площадь Героев и три городских парка. Программа мероприятий при поддержке депутатов Думы города Дзержинска будет также организована в поселках Бабино, Гавриловка, Горбатовка, Желнино, Пыра и Дачный.

День города Дзержинска в этом году состоится 29 мая и охватит уже девять площадок, главной из которых станет площадь Дзержинского. Здесь ожидается традиционный парад силовых структур и предприятий города, выставка техники МЧС и праздничная программа на сцене. Кроме этого, жителей ждут сразу два молодежных фестиваля - «Мечтай! Действуй!» на Окской набережной и «Арт-пространство» около поселка Желнино.