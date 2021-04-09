Нижегородец украл 40 шоколадок и продал их случайному прохожему

Нижегородец украл из магазина 40 плиток шоколада. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Нижнем Новгороде задержан мужчина, подозреваемый в краже 40 плиток шоколада из супермаркета. Инцидент произошел в середине марта в одном из магазинов на проспекте Октября Автозаводского района.

«В полицию обратился директор супермаркета, который, просматривая записи с камер видеонаблюдения, заметил факт кражи: мужчина подошел к витрине со сладостями, спрятал в карман куртки 40 плиток шоколада и пронес их через кассу, не оплатив», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело, вскоре подозреваемого задержали – им оказался 31-летний местный житель, который ранее уже был судим. Свою причастность к краже шоколада он отрицать не стал и рассказал следователю, что продал похищенное случайному прохожему на улице за 1000 рублей, а деньги потратил.

Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде мужчина украл из подъезда лестничный подъемник для инвалидов стоимостью 100 тысяч рублей и сдал его на металл за 700 рублей.