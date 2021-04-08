Нижегородец украл подъемник для инвалидов стоимостью 100 тысяч и сдал его на металл за 700 рублей

Момент кражи дорогостоящего устройства попал на видео. Фото: принтскрин видео.

В Нижнем Новгороде задержан мужчина, который украл лестничный подъемник для инвалидов и сдал его на металл за сумму в 140 раз меньше его реальной стоимости. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Кража была совершена средь бела дня в подъезде одного из домов по проспекту Союзному Сормовского района. Все преступление от начала и до конца попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина крадет из-под лестницы хранившийся там подъемник и уходит.

Украденное устройство принадлежало жителю подъезда, который ухаживал за родственником-инвалидом. Увидев, что приспособление пропало, мужчина бросился в ближайшие пункты приема металлов. И нашел-таки в одном из них свое имущество. Как выяснилось, подъемник стоимостью 100 тысяч воришка сдал на металл всего за 700 рублей.

Потерпевший обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали причастного к краже 37-летнего местного жителя. Он признался в содеянном и рассказал, что уже успел потратить нелегальный заработок на личные нужды», - рассказали в полиции.

Похищенное имущество было возвращено законному владельцу, а подозреваемого взяли под стражу.