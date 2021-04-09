Патчи для глаз на 13 тысяч рублей украл бьюти-вор из нижегородского магазина

Ловкость рук - и 10 упаковок патчей перекочевали воришке в карман. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Красота требует жертв – это общеизвестный факт. Как оказалось, некоторые люди готовы заплатить за нее очень большой ценой – например, собственной свободной. В один из мартовских дней жителю Нижнего Новгорода, видимо, так захотелось преобразиться нахаляву, что он решил обворовать магазин косметики.

17 марта в самый разгар рабочего дня мужчина пришел в сетевой магазин товаров для красоты на улице Коминтерна - тогда на него не обратили особого внимания. С виду обычный покупатель: темная неприметная одежда, на голове капюшон, на лице – маска. Однако незаметно для продавцов он проявил ловкость рук, и 10 упаковок патчей для глаз перекочевали к нему в карман. Он пронес товар мимо кассы и был таков. Когда сотрудницы торговой точки опомнились, его уже и след простыл.

«В полицию обратилась старший кассир. Девушка рассказала, что мужчина на вид около 30 лет вынес из их магазина 10 упаковок патчей для глаз на сумму 13090 рублей», - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Патчи для глаз – небольшие аппликаторы, пропитанные специальным составом, которые прикладывают на область под глазами, чтобы избавиться от отечности, мешков и следов усталости. Знал ли воришка о назначении украденного товара или схватил первые попавшиеся баночки подороже – неизвестно, однако сейчас его разыскивает полиция. В этом сотрудникам правопорядка поможет запись с камер видеонаблюдения, на которых засветился злоумышленник. По факту произошедшего проводится проверка.

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