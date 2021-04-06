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Происшествия6 апреля 2021 15:47

Минздрав объяснил, зачем пациенту в Балахне удалили желудок, убедив того в несуществующем диагнозе

Врачи убеждены, что пациент мог погибнуть, если бы не вовремя проведенная операция
Ольга КУРЕНКОВАОльга КУРЕНКОВА
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Врачи убеждены, что пациент мог погибнуть без оперативного вмешательства

Врачи убеждены, что пациент мог погибнуть без оперативного вмешательства

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство здравоохранения Нижегородской области прокомментировало ситуацию с жителем Балахны, которому два года назад удалили желудок из-за подозрения на онкологию – которое впоследствии не подтвердилось. Напомним, Сергей Прозоровский попал в больницу из-за обострившейся язвы, врач отправил мужчину на срочную операцию, заявив, что у него опухоль, а после операции выяснилось, что рака не было.

- Экстренная полостная операция была сделана пациенту по жизненным показаниям. Учитывая состояние пациента и сложность предстоящей операции, из дома был вызван заведующий хирургическим отделением, главный хирург Балахнинского района, квалифицированный и опытный специалист, владеющий любым объемом оперативных вмешательств на брюшной полости, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в региональном минздраве.

В ведомстве также подчеркнули, что медицинская помощь пациенту была оказана в полном соответствии со Стандартами и Протоколами оказания медицинской помощи.

- Экспертизы не выявили нарушений в действиях врачей, - отметили в министерстве здравоохранения.

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