Врачи по ошибке удалили мужчине желудок в Нижегородской области

Врачи удалили мужчине желудок в Нижегородской области, а после операции выяснилось, что необходимости в этом не было Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Два года назад житель города Балахны Нижегородской области Сергей Прозоровский попал в больницу с подозрением на внутреннее кровотечение из-за язвы. Врачи заявили, что у него уже не только язва, но и серьезная опухоль, требующая незамедлительного удаления всего желудка, и тут же начали операцию. А когда мужчина пришел в себя – узнал, что никакого рака у него не было.

- Чтобы уточнить диагноз, мне ввели в рот трубку с палец толщиной. Без какой-либо заморозки. Было ли кровотечение изначально, так и не выяснили, зато неловкие манипуляции врача повредили артерии, - рассказал Сергей Прозоровский «Комсомольской правде» - Нижний Новгород». – Кровотечение усилилось, мне дали подписать согласие на проведение операции, а потом я потерял сознание.

Результаты иммунногистохимического исследования показали – никакой онкологии у Прозоровского не было, лечить действительно следовало только обострившуюся язву желудка.

- А в истории болезни у меня сейчас вообще отсутствуют результаты гистологии! – жалуется мужчина. – Вынесли мне ложный диагноз, чтобы оправдать объем проведенной операции.

Прозоровский уверен, что история с раком была выдумана, чтобы прикрыть проблемы, возникшие из-за непрофессионального обращения с зондом молодого врача.

- Этот врач – сын заведующего хирургического отделения и заместителя главного врача. Поэтому все их действия были направлены только на то, чтобы обелить его. И это им удалось – сначала я с трудом добился возбуждения уголовного дела, потом оно было прекращено из-за отсутствия состава преступления. Мол, подозрение на рак ведь было – значит, врачам стоило перестраховаться, - объясняет Сергей Прозоровский.

За последние два года мужчина перенес уже несколько операций. Жизнь без желудка накладывает массу ограничений. А еще – постоянных рисков для здоровья. Так, недавно кишки порвали купол диафрагмы, отделяющий грудную клетку от живота и обмотали сердце – пришлось снова оперировать. К тому же, во время самой первой операции серьезно пострадало сердце – Прозоровский тогда потерял более 4,5 литра крови.

- Но я сдаваться все равно не намерен, - заявляет Сергей Прозоровский. – Сейчас пишу жалобы на проведение двух судмедэкспертиз – буду добиваться отмены прекращения уголовного дела.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» обратилась за подробностями по данной ситуации в министерство здравоохранения Нижегородской области и в СУ СКР по региону.