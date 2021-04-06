Первый в Дзержинске скалодром открылся в ФОК «Ока»

После торжественной церемонии открытия на скалодроме прошли показательные выступления спортсменов и тренеров по скалолазанию. Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

В минувшую субботу в универсальном зале МБУ «ФОК «Ока» состоялось торжественное открытие первого в Дзержинске скалодрома. На мероприятии присутствовали глава города Иван Носков, заместитель председателя Думы города Дзержинска, директор Нижегородского кампуса РАНХиГС Александр Парамонов, Председатель Федерации альпинизма Нижегородской области Алексей Богданов, а также воспитанники МБУ «ФОК «Ока».

«Сегодняшнее открытие скалодрома – одно из тех ярких событий, которое, несомненно, войдет в историю нашего города. Уверен, будущие ребята-скалолазы вольются в дружную семью дзержинских спортсменов и будут радовать нас блестящими результатами, - сказал глава города Иван Носков. - Сегодня лазание по скалам в качестве увлекательного экстремального вида спорта приобрело необычайную популярность во многих странах мира, в том числе в России. Например, соревнования по скалолазанию впервые пройдут на предстоящей летней олимпиаде в Токио. Что же касается Дзержинска, хочется надеяться, что новая спортивная площадка станет базой для подготовки будущих олимпийцев и даст старт спортивной карьере многих дзержинских ребят».

После торжественной церемонии открытия на скалодроме прошли показательные выступления спортсменов и тренеров по скалолазанию Нижегородской области, а также спортивное состязание по скалолазанию среди детей и взрослых. Попробовать пройти одну из трасс в этот день могли также все желающие гости праздника.

«Появление в Дзержинске нового вида спорта означает, в первую очередь, то, что город живет, развивается и движется вперед, - отметил заместитель председателя городской Думы города Дзержинска, директор Дзержинского и Нижегородского филиалов РАНХиГС Александр Парамонов. – Открытие в городе такого уникального объекта, как скалодром, - это еще один шаг, причем немалый, к развитию его спортивной сферы, к появлению новых спортсменов и, разумеется, новых возможностей».

В настоящее время занятия пилотной группы по скалолазанию уже начались и проходят 6 раз в неделю. Всего в группу планируется набрать 20 человек. Запись в секцию продолжается и доступна на сайте ФОКа «Ока».