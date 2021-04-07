«Пуля прошла навылет»: В Выксе неизвестные расстреляли собак на территории приюта

В приюте, где произошел инцидент, живет более сотни собак. Фото: благотворительный фонд "Вторая жизнь".

В конце марта в одном из собачьих приютов Нижегородской области случилось ЧП: кто-то расстрелял из пневматической винтовки пятерых собак. Спасти удалось только одну, у других питомцев раны оказались несовместимыми с жизнью.

«У одной собаки пуля прошла навылет – мы нашли ее тело, когда приехали на кормежку. Сразу вызвали полицию, свозили на вскрытие, написали заявление. На нашей вывеске, которая висит на двери, также множество следов от пуль», - рассказала «КП – Нижний Новгород» руководитель благотворительного фонда «Вторая жизнь» Анжелика Кожемякина.

Всего от рук неизвестных стрелков пострадали пять собак – спасти удалось лишь одну из них. У дворняги по кличке Лапа пуля от пневматики застряла в мягких тканях брюшной полости. Ветеринары ее успешно вытащили, и теперь собака живет у Анжелики дома. Помимо этой раны у животного сложный перелом лапы, что требует постоянного ухода и внимания.

Дворняжке по кличке Лапа пуля попала в живот, но она выжила. Фото: благотворительный фонд "Вторая жизнь".

Приют находится в промзоне на окраине города, фактически в лесу. Здесь живет более сотни собак – почти все они находятся на свободном содержании, беспрепятственно перемещаясь по территории. В вольерах содержатся только щенки на карантине.

«Приют полностью содержится на частные пожертвования и существует на инициативе трех-четырех человек. Мы приезжаем сюда каждый день, и на кормежку приходят также собаки, которые живут за территорией приюта», - рассказывает Анжелика.

Среди расстрелянных собак оказались как животные, бегающие по промзоне, так и находящиеся непосредственно на территории приюта. По словам Анжелики, все собаки стерилизованы и привиты от бешенства, никакой агрессии у них нет. Кому здесь могли так сильно помешать четвероногие, что их начали отстреливать, неизвестно. Однако у руководства благотворительного фонда есть свое предположение на этот счет.

«Соседи балуются, - вздыхает Анжелика Кожемякина. – Причем стреляли по небольшим собакам, которые не внушают опасности даже своим видом».

Сотрудники приюта приезжают сюда каждый день, чтобы покормить питомцев. Фото: благотворительный фонд "Вторая жизнь".

Напротив приюта находится предприятие по производству березового угля для мангалов, но тамошние сотрудники говорят, что их такое соседство вполне устраивает, претензий к приюту они не имеют.

«Бывало, нам они высказывали свое недовольство, но полиции сказали, что все хорошо», - поделилась с «КП» директор благотворительного фонда.

Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, по факту убийства собак в Выксе возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

«В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и установление лиц, причастных к совершению данного преступления», - прокомментировали в полиции.

Напомним, около месяца назад в Нижнем Новгороде догхантеры отравили не менее 25 собак, среди которых оказались и домашние питомцы.

КСТАТИ

Если Вы хотите забрать из приюта собачку Лапу, пострадавшую от рук неизвестных стрелков, и готовы подарить ей заботу, искреннюю любовь и ласку, свяжитесь с руководством выксунского благотворительного фонда «Вторая жизнь» по номеру телефона +7 (950) 600-33-29 или напишите сообщение на их странице в социальной сети «Вконтакте» - там же опубликованы официальные реквизиты для помощи питомцам приюта и финансовые отчеты.