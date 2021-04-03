Машина с ребёнком внутри чуть не провалилась в метровую яму в Дзержинске 3 апреля

Бригада специалистов работает на месте аварии. Фото: Дзержинское Телевидение

Сегодняшнее утро в Дзержинске началось с новой коммунальной аварии и даже чуть не закончилось трагедией. На перекрестке улицы Петрищева и Свято-Тихоновского проезда прямо под проезжающей по дороге машиной провалился асфальт. Об этом сообщает официальная страница телекомпании «Дзержинск» в социальной сети «Вконтакте».

Сквозное движение по Свято-Тихоновскому проезду перекрыто. Фото: Дзержинское Телевидение

На записи видеокамер попал и сам момент провала грунта: сначала мы видим, как одна из легковых машин спокойно проезжает по тому месту, но второму автомобилю везет меньше и одно из его задних колёс фактически проваливается вникуда. Там, где ещё несколько секунд назад был ровный асфальт, разрастается огромная дыра в несколько метров.

Глубина залегания коллектора - 9 метров. Фото: Дзержинское Телевидение

К счастью, из-за провала никто не пострадал, так как машина успела проскочить и женщина с ребёнком, находившиеся в авто, отделались только испугом.

Как оказалось, талые воды подмыли почву настолько, что один из канализационных коллекторов просто не выдержал и ушёл под землю.

В настоящее время на месте происшествия работает аварийная бригада местного водоканала. Место провала уже огородили металлическим забором, а специалисты и спецтехника вовсю занимается устранением последствий.

Место происшествия огородили забором. Фото: Дзержинское Телевидение

Стоит отметить, что коллектор с глубиной залегания в 9 метров продолжает функционировать. Ремонтировать поврежденный коллектор будут методом санации, на это у бригады дзержинского водоканала уйдут все выходные.

- По оценкам специалистов, устранение аварии может занять много времени. Как выяснилось, в планах по ремонту этот участок стоял на предстоящее лето, - пишут на странице телекомпании «Дзержинск».

Талые воды подмыли почву и один из коллекторов ушел под землю. Фото: Дзержинское Телевидение

Сейчас сквозное движение по Свято-Тихоновскому проезду, а также проезд по нечетной стороне домов по улице Петрищева запрещены.

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