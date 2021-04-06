"Мой муж выстрелил в меня из ружья": Охотник ранил жену-бизнесвумен и свел счеты с жизнью

Охотник выстрелил в жену-бизнесвумен и свел счеты с жизнью.

Маленький городок Бор в Нижегородской области прогремел на всю страну осенью прошлого года. Тогда 18-летний парень сначала выстрелил из охотничьего ружья в свою бабушку, а потом принялся палить по случайным прохожим. В результате, четыре человека погибли, двое получили серьезные ранения. После той трагедии местные жители не оправились до сих пор. И вот ЧП – и снова с охотником.

- Мой муж выстрелил в меня из ружья, - среди ночи позвонила в полицию жительница Бора – Приезжайте скорее! Как бы он с собой не натворил беды.

Как оказалось, звонок поступил из богатого коттеджа на Бору. Приехавшие на место происшествия полицейские нашли мужчину уже мертвым – к их приезду он успел свести счеты с жизнью. Его супруга с тяжелыми ранениями в живот была доставлена в реанимацию. В доме оставались только трое маленьких детей, младшему из которых было всего четыре года. В момент происшествия все они мирно спали на втором этаже коттеджа.

Сейчас женщина находится в реанимации. Фото: СОЦСЕТИ

- До недавнего времени эта семья считалась вполне благополучной: жена – директор крупного агентства недвижимости, муж – тоже никогда судим не был, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Впервые в поле зрения полиции он попал в прошлом году. Тогда его привлекли за побои. Правда, отделался он «административкой».

Впрочем, это не помешало ему владеть охотничьим ружьем, из которого он и выстрелил в супругу. Обстоятельства получения разрешения тоже предстоит проверить следователям.

- Ружье у него было с 2011 года, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В 2019 году он продлил разрешение. На тот момент никаких проблем с законом у него еще не было. В 2016 году проверялись условия хранения оружия – все соответствовало законодательству. Ружье хранилось в специальном металлическом сейфе, доступ к которому был только у самого охотника.

Трагедия произошла прямо в доме. ФОТО: ЦИАН

Сейчас по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Что стало его причиной, теперь будут разбираться следователи. Сейчас уже известно, что в последнее время у мужчины были некоторые проблемы – он нигде не работал. Впрочем, в деньгах семья не нуждалась: несколько машин, коттедж площадью 500 квадратных метров. В прошлом году эксперты оценивали стоимость дома в 11 миллионов рублей.

- Сама пострадавшая женщина сейчас остается в больнице, - рассказал «Комсомолке» источник. – Трое детей, находившиеся в доме в момент трагедии, находятся у своей тети, сестры пострадавшей жительницы Бора. Расследование уголовного дела продолжается.

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