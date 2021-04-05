Глава Дзержинска Иван Носков посетил с рабочим визитом школу № 71 и Дзержинский химический техникум

Глава города Иван Носков посетил с рабочим визитом школу № 71 и Дзержинский химический техникум. Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Глава города Дзержинска Иван Носков побывал 1 апреля 2021 года на открытом уроке по обществознанию в МБОУ «Средняя школа № 71», преподавателем которого является участник всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года России» Андрей Вотчель. Также глава города посетил занятие по материаловедению в Дзержинском химическом техникуме, где обучается Дмитрий Круглов победитель конкурса ко Дню студента, организованного Иваном Носковым на его странице в социальной сети.

Урок 9 класса в школе № 71 был посвящен теме отраслей права. Для работы ученики разделились на четыре группы, каждой из которых было необходимо выполнить задания, проанализировав различные источники права: семейный, гражданский и трудовой кодексы РФ. В работе одной из групп принял участие и Иван Носков.

«В то время, когда я учился в школе, наше обучение, конечно, строилось в основном на работе с учебником. Но время не стоит на месте, в школы приходят молодые учителя, применяющие в своей работе современные, более интересные для нынешней молодежи методики, поделился глава города Иван Носков. – Сегодня я увидел ребят, которые, несмотря на юный возраст, уже хорошо ориентируются в законах, четко понимают структуру законодательства и могут решать практические задачи, применяя полученные знания. И особенно важно, что делается это не индивидуально, а именно коллективно, в группах, с четким распределением ролей. То есть уже сейчас школьники учатся работать в команде, находить общий язык и взаимодействовать друг с другом. Безусловно, в этом большая заслуга их преподавателя, Андрея Вячеславовича. Уверен, те знания, которые он преподносит своим ученикам в такой интересной форме, обязательно пригодятся им в будущем».

В Дзержинском химическом техникуме им. Красной Армии Иван Носков совместно с директором техникума Егором Никитиным осмотрел современный ресурсный центр, где проходит подготовка специалистов СПО и квалифицированных рабочих для высокотехнологичных производств оборонно-промышленного комплекса. Кроме этого, здесь могут познакомиться с рабочими профессиями в формате экскурсий и мастер-классов учащиеся старших классов школ города.Глава города побывал на занятии по материаловедению, которое преподает Александр Шишулин. О его необычных методиках преподавания написал один из студентов Дмитрий Круглов, участвуя в конкурсе главы города ко Дню студента.

«Этот преподаватель не просто передаёт знания от учебников к ученикам, а преобразует их на современный лад и объясняет, зачем всё это нужно. Он использует эти знания, как фехтовальщик свою шпагу элегантно и прямо в сердце», - написал в своей конкурсной работе Дмитрий и во время награждения пригласил Ивана Носкова на занятие в техникум.

«Александр Шишулин действительно отличный учитель, а сам предмет «Материаловедение» мне был интересен еще тогда, когда я изучал физику в Красноярском университете, - поделился глава города Иван Носков на своей странице в социальной сети. - В целом впечатления самые хорошие, люблю общаться с молодежью, они очень искренние и непосредственные. А такими учителями, как Андрей Вотчель и Дмитрий Шишулин, я считаю, мы можем гордиться. Знаю, что таких много в наших школах, техникумах и ВУЗах».