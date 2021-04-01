Жителю Нижнего Новгорода вынесли приговор за продажу «шпионской ручки» с видеокамерой

Нижегородского кондитера осудили за продажу ручки с видеокамерой Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородскому кондитеру Андрею Пискареву, обвиняемому в незаконном обороте шпионского оборудования, вынесли приговор. Согласно данным пресс-службы СУ СКР по Нижегородской области, мужчина отделался штрафом.

Напомним предысторию. В далеком 2013 году мужчина, возвращаясь из командировки, купил подарок сыну-первокласснику. «Купил прямо в самолете – в каталоге сувениров от российской авиакомпании мое внимание привлекла ручка с видеокамерой», - рассказывал мужчина «Комсомолке». Забавный гаджет показался Андрею отличным сюрпризом для сынишки. Кто бы мог подумать, что из-за этого он окажется в центре настоящего шпионского скандала.

Хотя, быть может, о злополучной ручке никто бы никогда и не вспомнил, если бы прошлой весной кондитер не решил продать ее через интернет-магазин.

- Сын давно с ней наигрался, последние лет пять ручка просто валялась у нас дома. А тут вдруг у сына появилась идея – мол, давай эту ручку продадим, а на вырученные деньги купим какой-нибудь новый гаджет. Я и согласился, - рассказывал «Комсомольской правде в Нижнем Новгороде» Андрей Пискарев.

Так выглядит устройство для шпионов. Фото: Личный архив героя публикации

В тот же кондитер выставил объявление о продаже ручки, а вскоре нашелся и покупатель. Мужчина позвонил и сказал, что хочет купить такую ручку в подарок товарищу. Встречу назначили неподалеку от дома Пискарева. Потом уже мужчина понял – его хотели взять «на месте преступления». Едва он отдал ручку и получил за нее деньги, как на него налетели шесть человек группы задержания, увезли в участок и начали допрос.

За незаконный оборот технических средств, предназначенных для негласного получения информации, Андрею Пискареву грозил штраф до 200 тысяч рублей, а то и реальное лишение свободы – на срок до четырех лет.

- Следствием и судом установлено, что днем 28 мая 2020 года подсудимый, не имея лицензии на производство, сбыт и приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, и зная о том, что устройство в виде шариковой ручки как раз является таковым, незаконно сбыл его гражданину, который участвовал в проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». За «ручку» он получил 10 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

В пресс-службе ведомства также отметили – во-первых, сразу две экспертизы подтвердили, что «ручка» действительно является шпионским оборудованием. А во-вторых, версия о приобретении этого сувенира на борту самолета не нашла своего объективного подтверждения. Тем не менее, приговор стал не самым жестким, который возможен по данной статье – мужчине назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

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