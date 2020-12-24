Когда семь лет назад нижегородец Андрей Пискарев, возвращаясь из командировки, купил необычный подарок своему сыну-первоклашке, он даже представить не мог, какими проблемами это будет грозить ему в будущем. Из-за ручки с видеокамерой 40-летний кондитер с тремя детьми теперь оказался в центре шпионского скандала.Подарок сыну- В 2013 году я летал в командировку на выставку какого-то хлебопекарного оборудования, - вспоминает замдиректора кондитерской фирмы Андрей Пискарев. – В самолете я взял полистать журнальчик с товарами от нашей российской авиакомпании. Там-то я увидел эту ручку с видеокамерой. Мне показалась эта штучка прикольной, и я купил ее в подарок сыну. Он в то время только пошел в первый класс.То, что он имеет дело со «шпионским оборудованием», Андрей и представить не мог. И вскоре напрочь забыл об этой истории, как вдруг весной 2020 года она вновь напомнила о себе.- Сын давным-давно с ней наигрался, и последние лет пять ручка просто валялась у нас дома, - рассказал нижегородец «Комсомолке» в Нижнем Новгороде». – Весной она случайно нашлась, и сын предложил продать ее в интернет-магазине. А на вырученные деньги купить какой-нибудь новый гаджет. Я и согласился.В тот же день Андрей выставил объявление о продаже чудо-ручки, оснащенной современными технологиями. Покупатель не заставил себя ждать.- Мне позвонил мужчина и сказал, что хочет купить такую ручку в подарок другу, - вспоминает Андрей. – Я, конечно, согласился. Примерно месяц мы с ним переписывались, потом договорились о встрече недалеко от моего дома. Я как раз вышел гулять с детьми. Старшему у меня уже 13 лет, а младшему – всего годик. Вскоре подъехал и этот покупатель – у него в машине мы проверили ручку. И я взял обещанные мне десять тысяч рублей.То, что было дальше, больше напоминает кадры из шпионского боевика. Стоило мужчине выйти из машины, как на него налетели шесть человек группы задержания и схватили его. Вскоре мужчину отвезли в участок и начали допрос.- Меня захватывали как какого-нибудь террориста, перепугали детей, - вспоминает нижегородец. - Только после задержания я узнал, что такие ручки якобы относятся к шпионскому оборудованию. Да только какое оно шпионское? У нее на корпусе загорается красная лампочка, когда ее включаешь. А значит, ни о каком негласном сборе информации и речи быть не может. Вот только эти доводы никто и слушать не хочет.Четыре года за «игрушку»Поначалу Андрей действительно думал, что его задержали по ошибке. Однако спустя пару месяцев в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». За это преступление ему грозит штраф до 200 тысяч рублей и до четырех лет тюрьмы. Нижегородец рассчитывал, что точку в этом деле поставит специальная техническая экспертиза. Но и после нее легче не стало.- Представленное на экспертизу устройство относится к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения визуальной и акустической информации, - говорится в результатах экспертизы. – По внешнему виду устройство не дает возможности определения функционального назначения. Данное обстоятельство скрывает прямое назначение видеорегистратора и делает возможным получение визуальной и акустической информации негласно.Теперь это дело уже дошло до суда, а сам Андрей находится под подпиской о невыезде. На очередное заседание суда, прошедшее 23 декабря, никто из экспертов не пришел. И заседание было отложено.- Мне уже там говорили – типа признай вину, скажи, что не знал и не ведал, что творишь, - рассказывает Андрей. – Да только почему я должен признавать вину, если я не виноват? Эта ручка действительно не является шпионской. Обычная детская игрушка!ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙВ 2018 году на всю страну прогремела еще одна громкая история. Тогда под следствием оказался фермер из Курганской области Евгений Васильев, заказавший в китайском интернет-магазине GPS-маячок для непослушной коровы. Когда курганец пошел на почту за посылкой, к нему подошли сотрудники ФСБ в штатском и попросили объяснить покупку. Лишь после огласки на всю страну дело было закрыто за отсутствием доказательств преступления.