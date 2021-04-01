Ретро-поезд начнет курсировать между Нижним Новгородом и Богородском летом 2021 года

Ретро-поезд между Нижним Новгородом и Богородском запустят в июне 2021 года Фото: Александр ГЛУЗ

Чтобы прокатиться на старинном поезде и сделать необычные фотографии, нижегородцам теперь не придется ехать в Москву или в Рускеалу. Уже в июне в регионе начнет курсировать ретро-паровоз – причем по весьма удобному для поездки выходного дня маршруту Нижний Новгород – Богородск.

- Состав из двух стилизованных вагонов будет курсировать до станции «Кожевенное» в Богородске по выходным. А возглавлять состав будет самый настоящий паровоз, - рассказал генеральный директор АО «ВВППК» Анатолий Кузнецов на пресс-конференции.

Для пассажиров будет подготовлена специальная экскурсия по Богородску, после чего туристы смогут вернуться в областной центр на том же ретропоезде. Летом такой маршрут будет действовать на постоянной основе.

Кстати, в дальнейшем маршрут планируется продлить до города Павлово.

- Мы рассматриваем сейчас несколько вариантов направлений, нам важна инфраструктура, которая позволит нам с технической точки зрения организовать движение на паровозной тяге. И это как раз продолжение маршрута до города Павлово, а также маршрут Нижний Новгород - Фролищи, - отметил Анатолий Кузнецов.

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