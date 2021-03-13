Туристические электрички в Простоквашино пустили в Нижегородской области

Туристические электрички в деревню Простоквашино пустили в Нижегородской области. Фото: СОЦСЕТИ

То, что деревня Простоквашино это не выдуманное название, а реальная деревня в Нижегородской области, выяснилось еще несколько лет назад. После этого и было решено построить здесь туристический комплекс по мотивам знаменитого мультфильма. Впервые о нем заговорили еще три года назад.

- Туристический комплекс «Простоквашино» будет построен в деревне с одноименным названием. Хотя она и существует уже несколько столетий, но популярность обрела только после выхода мультфильма, - рассказал «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» методист отдела культуры Тонкинской администрации Андрей Куклин. – В этом парке будут интересные места и для взрослых, и для маленьких посетителей. Пока малыши будут отдыхать на детской площадке или кататься на ездовых собаках, их родители тоже смогут найти себе занятие по вкусу.

Здесь гостей ожидает целая игровая программа. Фото: СОЦСЕТИ

Изначально планировалось, что это будет весьма амбициозный проект, предусматривающий строительство большого комплекса со сценой, теннисным кортом и музейным комплексом.

- А родители маленьких посетителей смогут позагорать в зоне естественного солярия или поиграть на спортплощадках, - рассказывали авторы проекта. - Для любителей тихого отдыха в парке будет предусмотрено место вечерних встреч под гитару, кэмпинг и пирсы для рыбалок. Изюминкой комплекса станет лодочная станция с катамаранами.

Приключения для гостей начнутся с первых минут путешествия. Фото: СОЦСЕТИ

Однако на деле комплекс получился куда скромнее. Впрочем, здесь все равно будет чем заняться. С 13 марта в деревню запустили туристические электрички. И приключения для гостей начнутся с первых минут путешествия. На месте туристы смогут пройти квест «В поисках клада в Простоквашино», посетить фотоохоту по эко-маршруту «Тропа Бобра» и мастер-класс по изготовлению простоквашинских сувениров. Здесь же гостей ожидает игровая программа «В гостях у Печкина». Также туристов ожидает прогулка с собаками породы хаски.

В общей сложности, за такую поездку выходного дня туристам придется заплатить чуть больше двух тысяч рублей. Впрочем, это только начало амбициозного проекта. В дальнейшем этот парк должен превратиться в настоящий туристический комплекс.