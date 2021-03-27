Энергетики рассказали, как сэкономить на ОДН и бесплатно установить счётчик электроэнергии.

Счётчики на электроэнергию в квартирах нижегородцев теперь устанавливают абсолютно бесплатно. Все расходы на себя берёт гарантирующий поставщик.

Подлежит замене

– Сейчас установкой в частном жилом секторе интеллектуальных приборов учёта занимается сетевая компания, – рассказала начальник департамента по работе с потребителями ПАО «ТНС энерго НН» Галина Шулимова. – Что касается многоквартирных домов, здесь законодательство возложило обязанность по установке электросчётчиков на гарантирующего поставщика. С 1 июля 2020 года «ТНС энерго НН» устанавливает приборы учёта по программе бесплатной замены.

Новый прибор монтируют в том случае, если счётчик отсутствует у потребителя, вышел из строя или у него истёк срок межповерочного интервала.

– Для установки прибора учёта необходимо оставить заявку на сайте в разделе «Написать обращение как частный клиент», прикрепив копии документов, подтверждающих личность заявителя, а также право собственности или социального найма на жилое помещение, – разъяснила Галина Александровна.

– Если счётчик вышел из строя, то, по возможности, прикрепите фотографию прибора учёта. Также клиенты компании могут заполнить заявление и подать документы на замену счётчика при личном посещении Центра обслуживания клиентов. Срок рассмотрения заявки и установка прибора – не более 6 месяцев.

Счётчики и ОДН

С 2022 года в квартирах потребителей начнут устанавливать умные счётчики. Они будут присоединены к интеллектуальной системе учёта. А это значит, что собственникам не нужно будет беспокоиться о том, как передать показания. Всё будет происходить дистанционно в автоматическом режиме. Это особенно важно для тех, в чьих домах высокая плата ОДН на электроэнергию.

Прежде всего этот вопрос волнует нижегородцев, которые живут в домах с непосредственной, невыбранной либо нереализованной формой управления.

– В многоквартирных домах с такой формой управления согласно вступившим в силу 1 июля 2020 года изменениям в постановление Правительства Российской Федерации № 354 объём электрической энергии, потребляемой на ОДН, начисляется жителям в полном объёме, а не по нормативу, как это было ранее, – напомнила Галина Шулимова.

Объём электроэнергии на ОДН – это разница между показаниями по коллективному прибору учёта и суммой индивидуальных либо нормативных объёмов потребления в каждом помещении дома.

Увеличение платы на ОДН может быть вызвано несколькими причинами. Возможно, некоторые жильцы не передают показания и, как следствие, платят по нормативу, хотя фактически потребляют гораздо больше. Ещё один вариант – не у всех жильцов установлены приборы учёта. Или кто-то намеренно занижает показания либо самовольно подключился к электросетям жилого дома после отключения за задолженность.

Как это сделать

Чтобы снизить плату за ОДН, специалисты рекомендуют заключить договор управления многоквартирным домом с управляющей компанией. В этом случае весь объём ОДН «ТНС энерго НН» будет предъявлять в адрес управляющей компании по договору энергоснабжения. Но существует также и другой вид договора между жильцами многоквартирного дома и управляющей компанией – договор обслуживания. И, как правило, многие жители домов с непосредственной формой управления заключают с управляющими компаниями именно договоры обслуживания.

По такому виду договора объём электроэнергии на ОДН предъявляется жителям, а не управляющей компании.

– Более того, жильцы, выбирая непосредственную форму управления, несут ответственность за общее имущество многоквартирного дома, в том числе и за внутридомовые электросети. Поэтому, что касается ОДН, собственникам и нанимателям выгодно заключать договор управления.

В таком случае управляющая компания будет следить за внутридомовыми электросетями и пресекать самовольные подключения, – пояснили в ресурсоснабжающей организации.

Ещё один способ снизить ОДН – выбрать старшего по дому, который станет контролировать своевременную передачу показаний жильцами с 23 по 25 число. Тогда начисления будут максимально корректными.

Ну и если вы заметили, что сосед, который прежде был отключён от энергоснабжения за долги, самовольно подключился и продолжает пользоваться электроэнергией, то сообщите об этом факте гарантирующему поставщику, оставив заявку на сайте nn.tns-e.ru в разделе «Написать обращение как частный клиент».

Если у нерадивого соседа установлен расчётный электросчётчик, то ему будет предъявлен счёт за потреблённую с момента отключения электроэнергию, а остальным жильцам сделан перерасчёт на ОДН. Более того, можно обратиться с заявлением в органы МВД. В этом случае нарушителю грозит штраф – на первый раз 15 тысяч рублей, при повторном незаконном подключении – 30 тысяч рублей.