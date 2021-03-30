Будущее меняют дети. ФОТО: Александр Воложанин

Вот только представьте, входите вы в магазин, а там робот подает заказ, продукты по ящикам распределяет автоматика… И никаких очередей! Такую мечту каждого покупателя придумали и воплотили старшеклассники Роман и Александр из школы № 185. Свой прототип они представили на VIII региональном фестивале «РобоФест-Нижний Новгород».

- Идея пришла, когда мы ждали кассира в одном из минимаркетов, - заметил Роман. – Решили воплотить в жизнь.

По его словам, в магазине будущего из сотрудников останется всего два человека, остальное будет делать роботизированная программа. И это не только увеличит эффективность работы, но и, как просчитали школьники, значительно снизит ежемесячные расходы.

- Кроме того, в таких магазинах будут полностью соблюдаться санитарные нормы, что очень актуально в такой ситуации, как в этом году, - отметил Роман. – Таким образом, можно полностью избежать распространения болезней.

Робототехнический фестиваль открылся в Нижнем. ФОТО: Александр Воложанин

Свою идею Роман и Александр уже представляли на различных конкурсах, где ее положительно оценили. Теперь проект предложили на суд жюри соревнований, которые проходят в рамках общероссийской программы «Робототехника» фонда общественного деятеля Олега Дерипаски «Вольное Дело».

Соперники достойные. За соседним столом Игорь и Михаил из команды JDM объясняют, как работает их вездеход, который можно использовать в труднодоступных местах или развозить с его помощью по цеху завода грузы. Рядом – школьники Глеб и Александр показывают, как работает беспилотная «ГАЗель», за рулем которой сидит робот.

В магазине будущего из сотрудников останется всего два человека, остальное будет делать роботизированная программа. ФОТО: Александр Воложанин

- Мы давно сотрудничаем с «Группой ГАЗ» - генеральным партнером фестиваля «РобоФест-Нижний Новгород», - говорит директор Школы информатики «ВЕКТОР++», где учатся Глеб и Александр, и наставник талантливых ребят Игорь Уточников. – Два года назад на подобном фестивале мы представляли работу по распознаванию дорожных знаков. Исполнительный директор «Группы ГАЗ» Гюнтер Хайден отметил наших детей и пригласил на завод продемонстрировать беспилотную «ГАЗель».

Сейчас, по словам Игоря Уточникова, проект дорабатывается. А с подарком «ГАЗа» дети объездили много стран, в том числе были в Америке и Японии.

За соседним столом Игорь и Михаил из команды JDM объясняют, как работает их вездеход.

Работы участников фестиваля будут оценивать аттестованные судьи, среди которых - эксперты «Группы ГАЗ», по определенным критериям.

- С этими критериями ребят знакомят перед началом фестиваля, - объясняет руководитель робототехнических соревнований Людмила Федосова. По ее словам, в этом году формат проведения мероприятия сменился. Участники показывают свои технические, инженерные навыки.

Мероприятие традиционно проходит под эгидой Горьковского автомобильного завода и фонда Олега Дерипаска «Вольное дело».

Участники показывают свои технические, инженерные навыки. ФОТО: Александр Воложанин.

- «Группа ГАЗ» заинтересована в подготовке молодых инженеров, которые способствуют развитию инновационных технологий, - сообщила директор корпоративного университета «Группы ГАЗ» Галина Бирюкова. - Именно поэтому ежегодно на базе «Группы ГАЗ» проходят такие фестивали как «Робофест». Благодаря таким мероприятия мы не только выявляем талантливую молодежь, но и вовлекаем ее в интересные перспективные проекты, в развитие линейки автомобилей «ГАЗель NEXT», и конечно, в создание транспорта будущего. Это беспилотники и электромобили.

По словам управляющего директора Горьковского автозавода Андрея Софонова, от людей, которые придут на производство зависит успех компании.

- «Группа ГАЗ» всегда традиционно поддерживала развитие инновационных проектов, особенно связанных с талантливой молодежью. Мы думаем не только о дне сегодняшнем, но и о будущем, - констатировал Андрей Софонов.

Для маленьких инженеров этот фестиваль стал настоящим подарком. ФОТО: Александр Воложанин

В торжественном открытии фестиваля, который проходит с 30 марта по 5 апреля приняла участие министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова. Она обозначила значимость подобного мероприятия. По ее словам, компетенции, которые участники нарабатывают на подобных фестивалях, дают мощный толчок в развитии детей.

КСТАТИ

VIII фестиваль «РобоФест-Нижний Новгород» проходит на базе корпоративного университета «Группы ГАЗ» и НГТУ им. Р.Е. Алексеева по 14 направлениям. Среди них - «AutoNet 14+», «EcoNet10+», «Инженерный проект» (школьные и студенческие проекты по решению реальных производственных задач), чемпионат «Юниор-Профи» (направления 10+ и 14+ «Медиакоммуникация», «Прототипирование», «Инженерный дизайн», «Электроника», «Интернет-вещей»), конкурс детских технологических предпринимательских проектов «Профстарт». В рамках фестиваля запланированы интерактивные зоны, выставка инженерных и творческих проектов, гуру-лекции для наставников и родителей.

Светлана МУРАТОВА