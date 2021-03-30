ТОП-5 самых знаменитых луж Нижнего Новгорода. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

С каждым днем столбики термометров в Нижнем Новгороде поднимаются все выше, а дороги все больше напоминают каналы. Подливает масла в огонь и давняя городская проблема – сильный износ, а кое-где и полное отсутствие ливневок. И хотя лужами и колдобинами сейчас никого не удивишь, некоторые из них все же сумели стать знаменитыми. «Комсомолка» собрала ТОП-5 главных городских луж.

Затопленная дорога на Московском шоссе

После того, как местный житель устроил там заплыв на надувном матрасе, лужа прославилась буквально на всю страну. ФОТО: "Нижний № 1"

Безусловным лидером этого рейтинга стала лужа возле дома № 29а по Московскому шоссе в Нижнем Новгороде. После того, как местный житель устроил там заплыв на надувном матрасе, она прославилась буквально на всю страну. Ролик с оригинальным названием «Приезжайте на курорты Нижегородского края» облетел все федеральные СМИ и мгновенно разлетелся по соцсетям.

Лужа-ловушка на Бору

Еще одна не менее известная лужа расположена на Бору. В первую очередь, она знаменита тем, что прямо под слоем воды там находится огромная яма, в которую попадают незадачливые автомобилисты. На днях ее очередной жертвой стал мусоровоз.

Затопленная дорога на Гордеевской

Знаменитая лужа на Гордеевской терзает нижегородцев каждую весну. ФОТО: "Регион-52"

Знаменитая лужа на Гордеевской терзает нижегородцев каждую весну. Она стала столь же неотвратимым явлением, как разлив Нила в Египте. Однако местные жители уже научились получать удовольствие даже от этого – на днях они устроили заплыв по дороге на резиновой лодке.

Лужа на Львовской

А вот жители улицы Львовской в Нижнем Новгороде предпочитают ночные снимки своей местной достопримечательности. ФОТО: Кстати

А вот жители улицы Львовской в Нижнем Новгороде предпочитают ночные снимки своей местной достопримечательности. Ее фотографии облетели уже все нижегородские паблики. В течение двух дней там откачивали воду, однако заметного эффекта это не дало.

Яма на улице Ларина

Жертвами этой покрытой водой колдобины за последние дни стало уже несколько автомобилей. ФОТО: Кстати.

Жертвами этой покрытой водой колдобины за последние дни стало уже несколько автомобилей. По словам местных жителей, проезжая возле дома № 32 по улице Ларина, нижегородцы даже не подозревают о притаившейся там угрозе. Между тем, уже четыре автомобиля там пробили шины и погнули диски. Так что будьте внимательнее на дорогах!