Большой ремонт

К юбилею в Нижнем Новгороде ремонтируют фасады и сносят сараи. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижний Новгород готовится к юбилею. В столице Приволжья полным ходом идёт масштабное благоустройство. Запланировано привести в порядок 33 общественных пространства. Среди них набережные, площади, бульвары, центральные улицы. Кроме этого в областном центре ремонтируют многоквартирные дома и благоустраивают дворовые территории. О том, как город готовится к 800-летию, мы попросили рассказать директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода Дениса Скалкина.

Гостевой маршрут

– Работа по подготовке к 800-летию началась ещё в прошлом году. Было отремонтировано 34 многоквартирных дома, если конкретнее, то 33 фасада и шесть кровель, – рассказал Денис Анатольевич. – Также был сформирован адресный перечень из 176 многоквартирных домов, фасады и кровли которых будут отремонтированы за счёт средств фонда капремонта Нижегородской области в этом году. Эти дома расположены практически во всех районах города, но упор сделан на те, что находятся на улицах, по которым будут проходить маршруты следования гостей, и в местах, где запланированы мероприятия, посвящённые юбилею города.

Кроме того, региональный оператор выполнит ремонт 11 многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия.

В этом году в адресный перечень добавлено ещё 34 многоквартирных дома и 26 индивидуальных. Все они преимущественно расположены в исторической части города. Эти дома приведут в порядок за счёт выделенной субсидии из областного бюджета в размере 121,5 млн рублей. Также в перечень объектов, подлежащих ремонту, войдут три муниципальные бани и 11 ведомственных социальных объектов.

Кроме этого по поручению губернатора проведено дополнительное обследование нескольких центральных улиц и определены ещё 57 домов, нуждающихся в ремонте. Стоимость работ оценивается также в 122 млн рублей. Таким образом, общая сумма субсидирования из областного бюджета составит 243,5 млн рублей. Всего в порядок приведут около 300 многоквартирных домов.

Все работы планируется завершить к 1 июля 2021 года.

Пошли под снос

– Помимо ремонта многоквартирных домов ведётся работа по сносу расселённых аварийных жилых домов, – рассказал Денис Скалкин. – В городе есть дома, которые признаны таковыми. Они портят внешний облик города. По поручению губернатора выделены средства – 20,0 млн рублей на снос расселённых аварийных жилых домов. В прошлом году снесли 35 домов, в этом году работы будут продолжены. В перечень по сносу входит 22 многоквартирных дома, на работы предусмотрено 20,2 млн рублей. Очевидно, что ликвидация аварийного фонда поможет сделать город чище и безопаснее.

Одновременно городские власти занимаются сносом сараев.

– В этом году выделено 5 млн рублей на условиях софинансирования с областным правительством. Мы понимаем, время идёт вперёд. И те помещения, которые раньше были предусмотрены для хранения дров и домашних заготовок, сейчас уже не используются по назначению. Многие сараи пришли в негодность и стоят полуразрушенные, – отметил Денис Анатольевич. – В ближайшее время будет снесено ориентировочно 11 массивов, но мы надеемся, что будут выделены ещё средства, потому что на самом деле этих массивов гораздо больше. Адресный перечень собран по всем районам. Также при подготовке к 800-летию планируется установка детских игровых комплексов на придомовых территориях с последующим их включением в общедомовое имущество многоквартирных домов. Планируется установить 75 таких объектов на общую сумму 25 млн рублей.

КСТАТИ

К подрядным организациям, которые будут проводить работы по сохранению объектов культурного наследия (научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы) предъявляются особые требования, а именно наличие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Оксана СНЕГИРЕВА