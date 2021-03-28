Жить с комфортом

В регионе благоустраивают дворы и повышают качество воды. Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2020 году на реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» в Нижегородской области было направлено 3,4 млрд рублей. Наш регион занимает одну из лидирующих позиций в стране по объёму полученных субсидий из федерального бюджета и количеству реализуемых проектов по оздоровлению Волги. С 2019 года построено и реконструировано 17 объектов. Ещё на 17 работы продолжаются. Главная задача – к 2024 году сократить в три раза объём неочищенных сточных вод, сбрасываемых в Волгу.

Чистая работа

Новые очистные сооружения строятся практически во всех районах области. В некоторых муниципалитетах решения вопроса ждали не одно десятилетие. Так, в Перевозе существующим очистным больше 40 лет. Они давно устарели. Строительство новых началось в ноябре 2020 года. Планируется возвести канализационные насосные станции и проложить 15 километров линейной канализационной системы. Очищенная по современным стандартам вода будет поступать в Пьяну, оттуда – в Суру и затем – в Волгу.

В рабочих посёлках Дружба и Досчатое в Выксе новые очистные уже сдали. Сейчас ведутся пусконаладочные работы. Вывести сооружения на полную мощность планируется в этом году. Кстати, в перспективе они позволят обеспечить подключение не только потребителей Выксы, но и близлежащих населённых пунктов.

– Чтобы получить дополнительное финансирование, губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным в прошлом году было принято решение выделить более 350 млн рублей муниципалитетам на разработку 45 проектов водоотведения общей стоимостью около 20 млрд рублей, – рассказал заместитель министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Владимир Беспалов. – 19 проектов уже разработаны, 26 находятся в завершающей стадии разработки. Это солидный задел на будущее.

Пейте на здоровье

Ещё один масштабный проект, который реализуется в регионе, – «Чистая вода».

– Уже завершено строительство трёх объектов – в Арзамасском районе, Шаранге и Шахунье. В Чкаловске и Навашине строительно-монтажные работы продолжаются. Выбирается подрядчик для прокладки водопровода в деревне Новопокровское в Нижнем Новгороде, – отметил Владимир Викторович. – В 2021 году на реализацию программы «Чистая вода» заложено 310 млн рублей. Это колоссальные средства, которые позволят улучшить качество питьевой воды в Нижегородской области. Вопрос очень серьёзный, потому что от этого напрямую зависит здоровье нижегородцев.

Подтверждение тому – ситуация в Навашине. Там до прокладки нового водовода в воде фиксировалось 20-кратное превышение железа. После реализации проекта качество питьевой воды улучшилось для 15 тысяч навашинцев.

В парки и скверы

Одновременно ведутся работы по программе «Формирование комфортной городской среды». За время её действия благоустроены десятки скверов, парков, площадей и, конечно, дворов во всех районах области. В 2021 году на реализацию проектов выделено почти 1,5 млрд рублей. Это превышает уровень 2020 года благодаря тому, что увеличено финансирование из регионального и местных бюджетов. Пока планируется благоустроить 114 дворовых территорий и 118 общественных пространств, но в региональном правительстве рассчитывают, что за счёт экономии на торгах этот показатель будет увеличен. Напомним, территории, которые следует привести в порядок, выбирают сами жители. 26 апреля стартует голосование за объекты для благоустройства на 2022 год. Всего выставлено 133 общественных пространства. Сделать свой выбор можно будет на федеральной платформе za.gorodsreda.ru, разработанной на базе нижегородского портала «Голос За», и для удобства жителей интегрированной в областную платформу.

КСТАТИ

В 2021 году в регионе в рамках проекта «Оздоровление Волги» строят 17 объектов, девять из которых планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году.

Только цифры

Общее количество аварийных ситуаций на нижегородских сетях в 2020 году по сравнению с 2019-м снизилось на 5–7%.

За отопительный период 2020–2021 зарегистрировано по всем услугам 3329 технологических нарушений, за прошлый отопительный сезон – 4093.

На центральном отоплении отключений: в 2020–2021 годах– 1182, в предыдущем отопительном сезоне – 1373.

На горячем водоснабжении: в 2020 – 2021 годах– 674, в предыдущем – 813.

На электроснабжении: в 2020–2021 годах – 315, в прошлом – почти 600.

Алина МАЛИНИНА