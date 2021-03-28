Молодая мамочка, трижды становившаяся жертвой извращенцев, обвинила нижегородца в двойном изнасиловании

Молодая мамочка обвинила нижегородца в двойном изнасиловании. Фото: СОЦСЕТИ

- По ее словам, он ее изнасиловал дважды. Сначала это случилось в новогоднюю ночь у него дома. А потом, спустя 3 месяца, 10 марта он напал на нее прямо на ферме, где он работал слесарем, - рассказал "Комсомолке" источник в правоохранительных органах со ссылкой на рассказ 18-летней жительницы села Архангельское в Шатковском районе Нижегородской области.

Стоит отметить, что до этого мужчина, на которого она пожаловалась, был в селе на хорошем счету. 56-летний слесарь ранее никогда не был судим. Более того – он вообще не попадал в поле зрения полиции. Последние годы он работал на ферме, где всячески помогал по хозяйству. Дома его ждут жена, дети и внуки. Что касается пострадавшей, то близость с молодой девушкой он и сам не отрицал.

- У нас с ней действительно все было, - откровенно признался он полиции. - Но только один раз – в феврале, я уж не помню какого числа. Но я ее ни к чему не принуждал и уж тем более не насиловал – все было по взаимному согласию.

Теперь следователи разбираются, кто перед ними – жертва извращенца или новая Шурыгина. Фото: СОЦСЕТИ

А вот девушка, к сожалению, в полицию попадала уже не первый раз. И всегда в качестве жертвы.

- Ранее она обучалась в коррекционном классе, сейчас на учете она уже не стоит, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сейчас она вообще живет тихо и спокойно – вместе с матерью и маленьким ребенком. Однако раньше она у нас бывала часто – по ее словам, ее много раз принуждали к сексу. В частности, она проходила потерпевшей сразу по нескольким уголовным делам, среди которых «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

Сейчас по факту ее заявления на слесаря проводится доследственная проверка. Пока ее слова не подтверждаются ничем, кроме ее собственных показаний. Теперь в этом запутанном деле предстоит разбираться следователям.

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