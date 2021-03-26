Рассада с прорывной биотехнологией «АС-35» – урожай в 2 раза больше. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подкормки

В апреле посеянная в марте рассада овощных уже прошла первое испытание – пикировку – и набирает темпы роста. По мере роста в ёмкости можно досыпать земли, стимулируя образование дополнительных боковых корешков. Количество настоящих листьев в начале апреля уже 4-5, следовательно, пора подкармливать растения мягкими органоминеральными удобрениями Богатый Дом, Богатый Овощи или Гуми-Оми Рассада.

Между прочим, рассада, выращенная по системе органического живого земледелия, значительно мощнее и готова к высадке в грунт на неделю быстрее!

Полив

С ростом растения всё быстрее расходуют почвенную влагу. Жёсткая поливная вода ощелачивает почву, нарушая её структуру и усвоение элементов питания. Лучше всего для полива подходит мягкая вода комнатной температуры, которую легко можно получить с помощью препарата Водопад. Другой способ улучшения поливной воды – подкисление её с помощью ФитоКислинки, не дающей выпадать солям почвы в осадок.

Урожай в 2020 году получили в 2,7 раза больше.

Профилактика и закаливание.

Для растений, как и для людей, лучшими друзьями являются профилактика и закаливание. Раз в 10-14 дней проводим опрыскивание раствором Фитоспорина-М Рассада, а во второй половине апреля при положительных температурах начинаем выносить рассаду на открытый воздух. Сначала оставляем её в таких условиях на час-два, с каждым разом увеличивая время пребывания.

Не доводите растения до хлороза

Если вы заметили, что листья на растениях стали терять нормальный зеленый цвет и ткани листьев между жилками желтеют, значит, у растений развивается хлороз.

Серия препаратов-микроэлементов Богатый-Микро, которые повышают устойчивость культур к засухе, холоду, болезням, в т. ч. к вирусным, урожай и качество выращенной продукции (сахаристость, витамины, белок и т. д.).

Богатый-Микро Комплексный + 9 микроэлементов (азот, железо, медь, бор, молибден, цинк, магний, марганец, кобальт) – активизирует усвоение питательных веществ из почвы, увеличивает образование хлорофилла и белка, усиливает развитие корней.

Богатый-Микро Железо – входит в состав ферментов, участвует в образовании хлорофилла, регулирует образование ростовых веществ – ауксинов. У человека железо входит в состав гемоглобина.

Богатый-Микро Комплексный + 9 микроэлементов

На заметку!

В НИИ садоводства и виноградарства в Краснодарском крае применяли Богатый-Микро Железо и получили отличные результаты: на три тонны больше яблок с гектара по сравнению с контролем (в пересчете – 66 рублей прибыли на 1 рубль затрат), на 18 % больше содержания железа.

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*Ас-35 — ассоциация 35 природных микроорганизмов из биопрепаратов Фитоспорин, Кормилица Микориза, 33 Богатыря и Гуми