Нижегородский лаборант-медик выманил у 16-летнего подростка 210 тысяч рублей. Фото: СОЦСЕТИ

16-летний подросток в Нижнем Новгороде стал отличной мишенью для мошенников – всего за несколько дней они выманили у него 200 тысяч рублей. К счастью, пропажу вовремя заметил отец подростка и обратился в полицию.

- Как выяснилось в ходе проверки, в период с февраля по март 2021 года знакомый мошенническим путем выманил у 16-летнего подростка 210 тысяч рублей, - рассказал источник в правоохранительных органах. – Подозреваемым оказался 23-летний лаборант, работавший в местном медицинском учреждении. Ранее он уже был судим за кражу и мошенничество. Правда, дать какие-либо пояснения во время допроса он отказался. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

Тем не менее, по всей вероятности, это уже не первая жертва горе-медика. Вся его страница исписана злобными комментариями от попавшихся на его удочку.

Напомним, накануне мы писали о пропаже трех мешков с деньгами в Богородском районе Нижегородской области. Мешки выпали из машины при перевозке их в центральный офис банка. Куда исчезли деньги, выяснить пока не удалось. Водителя, перевозившего деньги, теперь ожидает проверка на детекторе лжи.