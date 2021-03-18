«Потеряли при перевозке»: Три мешка с деньгами ищут в Нижегородской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

Весьма курьезный случай произошел на днях в Богородском районе Нижегородской области – там водитель одного из банков случайно потерял при перевозке три мешка с деньгами. Впрочем, самому ему не до смеха – никто из местных жителей в обнаружении необычной находки так и не признался. Денежки как в воду канули.

- Вечером 9 марта к нам обратился сам водитель машины, перевозившей крупную сумму денег, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Он рассказал, что в тот день он посетил 11 отделений банка, откуда собрал накопившиеся деньги. Их он должен был отвезти в центральное отделение. Однако когда он начал сдавать эти деньги руководству, те недосчитались трех мешков. По предварительным данным, в них находились 335 тысяч рублей.

Стоит отметить, что сам водитель тоже находится в числе подозреваемых. Несмотря на то, что в этом банке он работает уже восемь лет, и за это время к нему не было никаких нареканий. Более того, сейчас он, пожалуй, больше всех остальных переживает о потерянных деньгах.

- При допросе водитель рассказал, что их машина для перевозки денег не предназначена – внутри даже нет металлического ящика, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Более того, дверка автомобиля иногда сама открывается на кочках. По всей вероятности, именно на одной из таких кочек деньги и вылетели из машины.

В пользу этой версии говорит и тот факт, что когда он приехал в центральное отделение банка, дверка автомобиля не была плотно прикрыта. Однако тогда он не придал этому значения.

- Сейчас поиски потерянных денег продолжаются, - сообщил источник. – Сейчас проверяются данные с камер видеонаблюдения. Полиция уже обошла жителей окрестных допрос, опрошены больше 20 человек, ранее привлекавшихся за кражи. Самому водителю придется пройти детектор лжи. Допросят и остальных водителей, ездивших на этом автомобиле. Расследование этого дела продолжается.