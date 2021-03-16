Жигули Бориса Немцова продают в Нижнем Новгороде за 3 миллиона рублей

Жигули Бориса Немцова выставили на продажу в Нижнем Новгороде. Фото: Андрей КАРА

Отличная новость для любителей раритетных и редких автомобилей - на продажу выставлен первый автомобиль известного политика Бориса Немцова. Со своим автомобилем ВАЗ 2103 первый губернатор Нижегородской области распрощался, когда отправлялся на повышение в Москву.

- Мы тогда узнали через знакомых, что стоит в гараже облисполкома авто, почти новый, - рассказала «Комсомолке» нижегородка Наталья Убайдова. – Пробег на ней был 1500 тысячи километров. Продавалась по цене ниже, чем в автосалоне. Ну, мы поехали и забрали, ездим до сих пор. Чей авто знали, но Немцов тогда не был ещё так популярен.

Раритетное авто обойдется в три миллиона рублей. Фото: СОЦСЕТИ

Желающих приобрести редкий автомобиль наверняка найдется немало. Однако никакой аукцион владельцы проводить не планируют. Цена вопроса – 3 миллиона рублей. Но владельцы не скрывают – готовы торговаться.

Стоит отметить, что Борис Немцов для Нижегородской области человек отнюдь не посторонний. Он занимал пост губернатора с 1991 по 1997 годы. Именно при нем город Горький снова стал Нижним Новгородом. Спустя шесть лет губернаторства он был переведен на работу в Москву. 27 февраля 2015 года политика убили в начале Большого Москворецкого моста шестью выстрелами в спину и голову.

Напомним, ранее мы писали о том, что нижегородец выставил на продажу автограф бывшего губернатора Бориса Немцова. «Смотрящий Свердловки», сапожник и создатель нижегородской синагоги в 90-е, а ныне писатель и художник Липа Грузман решил распрощаться с памятной вещью - приглашением на день города с автографом первого губернатора Нижегородской области Бориса Немцова.