В Лыскове два школьника потушили Вечный огонь

Школьники потушили Вечный огонь в Лыскове. Фото: принтскрин видео.

Случай, произошедший накануне в Лыскове Нижегородской области, возмутил как жителей города, так и интернет-пользователей. Там два мальчика потушили Вечный огонь, закидав его мусором и снегом. Во всяком случае, так уверяет местная жительница Ольга Шутова, ставшая свидетелем безобразия. После неудачных попыток призвать ребят к совести женщина сняла их на видео и выложила в местный паблик.

«Узнаете своих детей? Затушили мусором огонь и убежали. Вернулись посмотреть. Замечания игнорировали», - прокомментировала она.

На кадрах два мальчика (вероятнее всего, младшеклассники) ходят вокруг Вечного огня, заглядывают в чашу. Пламя уже не горит, вспыхнув лишь раз и тут же погаснув вновь.

Как обычно бывает в таких случаях, в комментариях разразился вселенский скандал. Одни считают, что детей надо наказать по всей строгости, другие винят во всем родителей, третьи не видят ничего ужасного в этом поступке.

«Детям родители просто не объяснили, что это за место и для чего оно! Вину детей я не вижу, так как они не знают и для них это просто костёр. Виноваты только родители, которые не объясняют историю своей семьи, дедов и прадедов!», - написал Дмитрий Городничев.

«Все дети хулиганят по-разному, все воспитаны по-разному. Но это не повод поливать их матом. С ними нужно просто провести беседу», - уверен Никита Воробьев.

В администрации Лысковского муниципального округа сообщили, что Вечный огонь на мемориале был восстановлен в тот же день. Полицейские вычислили мальчишек по камерам наблюдения и провели разъяснительную работу с их родителями.

«В образовательных учреждениях Лысковского округа проведут дополнительные занятия по патриотическому воспитанию», - заверили в администрации.

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