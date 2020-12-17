«Это беспредел»: В Выксе подросток грелся у Вечного огня, забравшись на него с ногами

В Выксе подросток грелся на Вечном огне, забравшись на него с ногами. Фото: "Выкса.РФ"

В нижегородских соцсетях активно обсуждают фотографию, на которой подросток греет руки у Вечного огня. И все бы ничего, но он сидит прямо у чаши на корточках, залез на памятник ногами. Фотография размещена в паблике «Выкса. РФ».

Инцидент произошел на площади Октябрьской в Выксе. Подростка сфотографировала местная жительница и выложила в сеть.

«Что за беспредел?! Сидит и греет руки на Вечном огне», — возмутилась автор снимка.

Фотография буквально взорвала соцсети. Нижегородцы разделились на два легаря: кто-то считает, что это самое настоящее оскорбление памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, а кто-то ничего предосудительного в поступке парня не видит.

«Считаю это оскорблением, но весьма косвенным, что можно списать на малолетство и не знание цены этой памяти», - выразил свое мнение Олег Крючков.

«А я считаю, что парень ничего плохого не сделал! – заступился за юношу Гарик Бушров. - Мы не были на его месте и не знаем, почему он так поступил. Может, у него руки отмерзали, и Вечный огонь спас парню конечности, а может, даже жизнь!»

Многие и вовсе назвали этот поступок «деградацией молодежи».

Фотографией в свою очередь заинтересовались в полиции.

«Мы проверяем эту информацию, - сообщили «КП – Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. – Сейчас пытаемся связаться с тем, кто выложил этот снимок, и дальше по цепочке выйти на этого молодого человека – возможно, его кто-то узнает».

За совершенный поступок подростку может грозить профилактическая беседа, а его родителям – штраф.