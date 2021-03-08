Увлечения для настроения: Как поменялись цены на любимые занятия нижегородок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жизнь современной женщины не замыкается на работе и доме, ведь она находит время и для занятий, которые помогают ей оставаться в форме или делают свободную минутку приятнее. Дорого ли обходится хобби? Как и почему за год изменилась стоимость популярных увлечений в Нижегородской области, в преддверии 8 марта выяснили эксперты Волго-Вятского ГУ Банка России. В расчет взяты данные Росстата об инфляции и средних ценах в регионе за январь 2021 и 2020 годов.

Спорт

Отдых может быть активным и полезным – многие женщины регулярно занимаются физкультурой и спортом. Абонемент на пилатес и другие занятия в группах общей физической подготовки за год подорожал на 9,9%. Из-за коронавирусных ограничений спортзалы долгое время были закрыты. Чтобы компенсировать недополученные за этот период доходы и покрыть расходы на соблюдение дополнительных санитарных требований, спортивным организациям пришлось поднять цены на свои услуги.

Курсы иностранного языка

Курсы иностранного языка подорожали за годна 5%. Это объясняется тем, что во время действия ограничений по коронавирусу, распространения удаленных форм работы и учебы стало проще выкроить время для приобретения или улучшения языковых знаний, что повысило спрос на эти услуги и, соответственно, цены.

Шитье

Для кого-то это профессия, некоторые же посвящают ему свой досуг. Швейный набор – машинка, нитки, ткани – обойдется в среднем на 13,2% дороже, чем годом ранее. Главным образом из-за повышения цен на швейные машины на фоне ослабления рубля в прошлом году: зачастую они и их комплектующие ввозятся из-за рубежа.

Искусство

Художественная студия –не только для детей. Искусство как хобби привлекает и взрослых. Базовый набор для графики из карандаша и альбома для рисования за год прибавил в цене 5,9%. А увидеть признанные шедевры искусства в нашем регионе стало на 4,6% дороже, чем год назад. Музеи увеличили стоимость входных билетов на выставки для компенсации потерь после длительного нерабочего периода из-за коронавируса.

Товары и услуги из сферы развлечений, культуры, спорта и образования – лишь часть потребительской корзины, которая берется для расчета инфляции в каждом отдельном регионе и стране в целом. Всего же в такой корзине более 500 товаров и услуг, которые могут понадобиться обычной семье. В силу разных причин некоторые из них могут дорожать, другие, наоборот, дешеветь или не меняться в цене.

Состав потребительской корзины ежегодно обновляется Росстатом: в нее попадают наиболее востребованные товары и услуги и исключаются не столь популярные. Например, с этого года в потребительской корзине появилась подписка на онлайн-видеосервисы. В пандемию они оказались весьма кстати для поклонников кино. Но и традиционный билет в кинотеатр из потребительской корзины не исчез. И за год он подорожал всего на 1%. Даже после смягчения ограничений спрос со стороны граждан остается сдержанным и не дает поднимать стоимость посещения кино сильнее.