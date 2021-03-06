Год пандемии коронавируса в Нижнем Новгороде: как начиналась и как изменила город. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня исполняется ровно год с начала пандемии коронавируса в Нижнем Новгороде – 6 марта 2020 года в городе был выявлен первый случай заболевания. Тогда-то нижегородцы впервые осознали, что опасная инфекция уже не в далеком Китае, а совсем рядом. «Комсомолка» вспомнила, как начиналась пандемия коронавируса, и как изменился Нижний Новгород за это время.

Первым пациентом в Нижнем Новгороде стала 26-летняя девушка, прилетевшая из Милана. Она вернулась из Италии еще в конце февраля с небольшими признаками ОРВИ. Однако официально диагноз подтвердился только 6 марта 2020 года. Болезнь у нее протекала в легкой форме, но она находилась под бдительным наблюдением медиков. Так же тщательно врачи отслеживали состояние всех контактировавших с ней людей. Поначалу все новые случаи заболевания удавалось тщательно отслеживать и выявлять всех «контактных» нижегородцев.

Однако уже через несколько недель делать это стало невозможным, поэтому в регионе ввели режим полной самоизоляции: закрылись торговые центры, кинотеатры, офисы – да практически все. Исключение было сделано только для аптек и продуктовых магазинов. Вскоре ко всем этим ограничениям добавилось еще одно – QR-коды для выхода из дома. Теперь передвигаться по улицам можно было только в случае острой необходимости. Все эти случаи были четко прописаны в указе: для посещения магазина, для прогулки с собакой и т.д. Режим самоизоляции был снят только 19 мая. За это время нижегородцы истосковались по прогулкам, свежему воздуху и свободному передвижению. Поэтому отмена QR-кодов стала для них настоящим праздником.

Впрочем, в регионе все еще продолжали действовать многочисленные ограничения. Оставались закрытыми театры, парикмахерские, непродовольственные магазины и почти все остальные общественные места. Кроме того, был введен обязательный масочный режим, который действует до сих пор. Без маски не разрешается ездить в общественном транспорте, посещать магазины и бывать в общественных местах.

Осенью 2020 года в Нижегородской области вновь начала расти заболеваемость коронавирусом. Тогда часть школьников вновь была переведена на дистанционку, а офисные сотрудники – на удаленку. Правда, до режима полной самоизоляции дело не дошло.

Сейчас уровень заболеваемости в регионе снова пошел на спад – вот уже больше недели каждый день выявляется меньше 400 новых случаев заболеваемости. А вчера, в преддверие 8 марта, в Нижегородской области были введены новые коронавирусные послабления: были смягчены требования к организации мероприятий, была разрешена работа театральных гардеробов и увеличено число гостей на свадьбах. И специалисты Роспотребнадзора даже заговорили о возможной отмене масочного режима весной 2021 года.

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