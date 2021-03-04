Музыкальный троллейбус с портретами «Битлз» и Элвиса Пресли появился в Дзержинске

Новый яркий троллейбус появился на маршруте №3. Фото: администрация Дзержинска

Еще один необычный троллейбус появился на улицах Дзержинска – ярко-розовый «рогатый» украшен портретами участников группы «Битлз» и Элвиса Пресли. Необычный общественный транспорт вышел на городской маршрут №3, сообщили в администрации Дзержинска.

Автор троллейбусного граффити - дзержинский художник Илья Спиченков, который в сотрудничестве с местной администрацией превращает городской автопарк в настоящую галерею искусств. Так, по городу уже курсируют троллейбусы, расписанные по мотивам полотен Пабло Пикассо, Марка Шагала и Ивана Шишкина. Но новый троллейбус, пожалуй, получился самым ярким. Машина расписана с использованием элементов стиля поп-арт, на ней изображены портреты ливерпульской четверки «Битлз» и музыкальной легенды ХХ века Элвиса Пресли.

Внутри троллейбуса звучит музыка. Фото: администрация Дзержинска

Однако новый троллейбус может похвастаться не только необычным внешним видом: во время поездки пассажиров сопровождает музыка.

«Каждая оформленная машина отличается от предыдущей, имеет свой «характер» и создает определенное настроение, – рассказала директора МУП «Экспресс» Наталья Садкова. – Ранее троллейбусы оформляли в стилях различных художественных направлений. Четвертая машина особенна тем, что главной темой стала музыка, поэтому принято решение и в салоне установить музыкальное сопровождение. Репертуар пока выбрали в тему граффити – песни «Битлз», Элвиса Пресли, Майкла Джексона и других исполнителей ХХ века. Надеемся, они будут заряжать пассажиров положительным настроением».

Как рассказал «Комсомолке» сам художник, идея поступила от администрации города.

«Сюжет подбирался по настроению, хотелось создать что-то яркое и сочное», - сказал Илья Спиченков.

На фотографиях, опубликованных дзержинской мэрией, троллейбус показан только одним – левым – бортом. Но это вовсе не значит, что изображение на другой стороне полностью повторяется.

«В целом есть элементы, повторяющиеся на левом и правом борту, потому что подъезжающий к остановке троллейбус можно увидеть только с одной стороны. Но конструкция самого троллейбуса с разных стороны разная, поэтому нужно подстраиваться под нее, чтобы композиционно все смотрелось хорошо», - приоткрыл завесу тайны создатель троллейбусного шедевра.

«Мне и самому интересно посмотреть, как этот троллейбус выглядит в городской среде, а не в покрасочном боксе. Сам жду-не дождусь, чтобы рассмотреть его со свежим взглядом со стороны, как он выглядит на дороге», - признался «Комсомолке» Илья.