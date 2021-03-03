В Нижнем Новгороде прохожий стрелял по школьницам. ФОТО: "Типичный Нижний"

Очередное жуткое происшествие произошло в Нижнем Новгороде 2 марта – здесь на улице Мончегорской неизвестный мужчина открыл стрельбу прямо школьницам. Лишь по счастливой случайности в результате происшествия никто не пострадал. Первыми о случившемся в соцсетях рассказали очевидцы происшествия.

- Этот мужчина целился из пистолета прямо в девочек, проходивших мимо, - рассказала в группе «Типичный Нижний» мама одной из школьниц. – Они вовремя увидели и убежали в подъезд. Выстрел прогремел, но пуля попала в припаркованную машину. Ребенок прибежал домой сам не свой от страха.

Вооруженного мужчину скрутили сами жители. ФОТО: "Типичный Нижний"

К счастью, вскоре мужчину удалось задержать. Причем сделали это сами местные жители. Перепугав до полусмерти школьниц, вооруженный мужчина направился на соседнюю улицу Коломенскую. Здесь, в нескольких шагах от женской колонии, ему на глаза попались двое мужчин, разгружавших машину. И он решил стрелять по ним. Но нижегородцы оказались не робкого десятка. Увидев направленный на себя пистолет, они не растерялись и сами скрутили дебошира.

Информацию об этом происшествии уже подтвердили и правоохранительные органы. Там сейчас проводится проверка.

- Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции гражданин был задержан и доставлен в территориальный орган внутренних дел, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, - сообщили «Комсомолке» в УМВД по Нижнему Новгороду. - Судом в отношении задержанного принято решение о назначении наказания в виде административного ареста сроком на 3 суток.

К слову, стрельба на улицах Нижнего Новгорода не такая уж редкость. Летом прошлого года школьница получила пулю, катаясь на велосипеде. Выстрел тогда был произведен из пневматического оружия.