2020-07-21T12:47:27+03:00
Происшествия

16-летняя школьница получила пулю, катаясь на велосипеде в Нижнем Новгороде

Выстрел был произведен из пневматического оружия
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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16-летняя школьница получила пулю, катаясь на велосипеде в Нижнем Новгороде16-летняя школьница получила пулю, катаясь на велосипеде в Нижнем НовгородеФото: СОЦСЕТИ
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16-летняя школьница получила ранение из пневматического оружия, катаясь на велосипеде в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом в социальной сети Facebook рассказал дядя потерпевшей Алексей Никонов.

- На Автозаводе стреляют из воздушки по людям. Вчера моей племяннице «посчастливилось» это испытать в районе станции «Счастливая». В травмпункте сказали, что это типичное ранение из воздушного пистолета, - поделился Алексей Никонов.

К счастью, пуля была пластиковая, ее даже не осталось в ране. Но пугает сам факт того, что такой инцидент мог произойти в людном месте средь бела дня с катающимся на велосипеде подростком.

- Самое печальное, что врач травмпункта сказал, что ранения из воздушки сейчас достаточно частые явления, - отметил Алексей Никонов, добавив, что родители девочки подали заявление в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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