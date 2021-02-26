Два человека погибли при обрушении грунта в Нижнем Новгороде. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде при обрушении грунта на улице Светлоярской в Сормовском районе погиби два человека. Об этом сообщили в трудовой инспекции по Нижегородской области.

- Согласно поступившей в инспекцию информации, при проведении земляных работ произошло обрушение грунта. По предварительной информации 2 погибших, - рассказали в ведомстве. – Представители региональной инспекции труда уже выехали на место обрушения грунта. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

К расследованию этого происшествия уже подключились и следователи. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ повлекших по неосторожности смерть двух лиц».

Что стало причиной трагедии, сейчас разбирается следствие. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- По версии следствия, днем 26 февраля при проведении земляных работ в районе улицы Светлоярской в вырытой траншее глубиной около 5 метров погибли два рабочих, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Сейчас следователи работают на месте происшествия, продолжая его осмотр. Изымается необходимая документация, допрашиваются свидетели, устанавливаются личности погибших.

Кроме того, по данному факту уже начала проверку Нижегородская областная прокуратура.

- В связи с гибелью рабочих при выполнении земляных работ организована проверка, - рассказали в прокуратуре. – На место происшествия выезжал прокурор района. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.