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Два человека погибли при обрушении грунта в Нижнем Новгороде

На место происшествия уже выехали следователи
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Два человека погибли при обрушении грунта в Нижнем Новгороде.

Два человека погибли при обрушении грунта в Нижнем Новгороде.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде при обрушении грунта на улице Светлоярской в Сормовском районе погиби два человека. Об этом сообщили в трудовой инспекции по Нижегородской области.

- Согласно поступившей в инспекцию информации, при проведении земляных работ произошло обрушение грунта. По предварительной информации 2 погибших, - рассказали в ведомстве. – Представители региональной инспекции труда уже выехали на место обрушения грунта. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

К расследованию этого происшествия уже подключились и следователи. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ повлекших по неосторожности смерть двух лиц».

Что стало причиной трагедии, сейчас разбирается следствие.

Что стало причиной трагедии, сейчас разбирается следствие.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- По версии следствия, днем 26 февраля при проведении земляных работ в районе улицы Светлоярской в вырытой траншее глубиной около 5 метров погибли два рабочих, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Сейчас следователи работают на месте происшествия, продолжая его осмотр. Изымается необходимая документация, допрашиваются свидетели, устанавливаются личности погибших.

Кроме того, по данному факту уже начала проверку Нижегородская областная прокуратура.

- В связи с гибелью рабочих при выполнении земляных работ организована проверка, - рассказали в прокуратуре. – На место происшествия выезжал прокурор района. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

ЧППроисшествия: ЧП