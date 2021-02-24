"Искромсал ножом во время ссоры": Подростка задержали за убийство немой девушки под Нижним Новгородом

Подростка задержали за убийство пропавшей немой девушки под Нижним Новгородом. Фото: СОЦСЕТИ

Накануне всю Нижегородскую область облетела страшная новость – в поселке Просек Лысковского района пропала 23-летняя девушка. Она ушла из дома еще сутки назад и до сих пор не вернулась. Ситуация осложнялась тем, что девушка была инвалидом – немой с детства.

- 23-летняя Татьяна Зеленова ушла из дома в поселке Просека 22 февраля и до сих пор не вернулась, - сообщил утром 23 февраля поисково-спасательный отряд «Волонтер». – В день исчезновения была одета в синие лосины, белые перчатки и серую шапку.

К поискам сразу же подключились сотрудники правоохранительных органов, волонтеры да и просто неравнодушные местные жители. Однако спасти девушку не удалось – вскоре в одном из заброшенных зданий было обнаружено ее тело. Неподалеку было найдено и орудие убийства – небольшой нож. Вскоре был задержан и подозреваемый в совершении этого преступления. Им оказался 17-летний подросток Егор Верещагин (имя ребенка изменено – прим. ред.) Как оказалось, тело девушки он буквально искромсал ножом во время ссоры.

Неподалеку было обнаружено и орудие убийства. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- По версии следствия, вечером 22 февраля между ним и убитой вспыхнула ссора, - пояснили в СУ СКР по Нижегородской области. – Во время ссоры он нанес ей множественные ранения по всему телу, от которых она скончалась. Сам преступник сразу же скрылся с места преступления.

Правда, далеко убежать он не сумел. Вскоре он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Что могло стать мотивом для такого жуткого преступления, сейчас выясняют следователи. Пока даже непонятно, были ли они знакомы. Однако жители самого поселка до сих пор не могут поверить в случившееся.

Знакомые подростка до сих пор не могут поверить в случившееся. Фото: СОЦСЕТИ

- Я видела Егора месяц назад, - призналась «Комсомолке» одна из его знакомых. – Ничего странного в его поведении я не заметила. Не могу говорить об этом. Мне до сих пор не верится в то, что случилось.

К слову, два года назад мальчик сам числился в списках пропавших. Утром 26 февраля 2019 года он ушел из дома в городе Кстово и не вернулся. Тогда его тоже искали всем миром. Спустя сутки он был найден. Где все это время пропадал подросток, выяснить тогда так и не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Громкое убийство девушки, найденной со связанными руками в Автозаводском пруду, пролило свет на целую череду преступлений

В ходе расследования этого дела под следствием оказался даже следователь (подробности)

В Березовском начали судить малолеток, убивших 20-летнего инвалида

Парням грозит до 10 лет колонии (подробности)