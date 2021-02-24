Щенки, которых хотели закопать заживо на Бору, нашли новых хозяев

Пепельного мальчика с голубыми глазами забрала семейная пара. Фото: Маша Каткова

История со спасенными на Бору щенками, которых нерадивые хозяева хотели закопать заживо, закончилась счастливо. Малыши нашли новый дом благодаря волонтерам ветеринарного госпиталя «Заоозащита-НН».

Серо-белую девочку забрал мужчина, а пепельного мальчика с голубыми глазами приютила семейная пара нижегородцев. Сейчас щенки привыкают к новым домам и к новым хозяевам.

«Благодарим всех за помощь! Варюшины щеночки нашли лучшие дома!» - написала на своей странице в «Вконтакте» волонтер Мария Каткова, которая занималась пристроем этих щенков.

Бело-серую девочку забрал мужчина. Фото: Маша Каткова

Напомним, собака с двумя щенками попала к нижегородским волонтерам в начале февраля.

«Пару месяцев назад собака родила 19 щенков, некрасивых - утопили, оставили двоих. Но денег на еду и содержание нет, поэтому их решили закопать заживо!» - сообщали волонтеры.

К счастью, судьба распорядилась иначе. Об этом намерении узнали соседи и сообщили волонтерам, а те забрали щенков вместе с их мамой, которую назвали Варей. Говорят, хозяйка посадила ее на цепь и довела до истощения. Сейчас собака находится под присмотром специалистов, ей ничего не угрожает, но она нуждается в ветеринарной помощи.

«Собака очень истощена, ей необходимо лечение», - прокомментировали зоозащитники.