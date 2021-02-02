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«Решили закопать заживо»: Нижегородские волонтеры спасают собаку со щенками, от которых хотели избавиться хозяева

Семнадцать щенков заводчики уже утопили
Валерия МУРОМЦЕВА
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Всех некрасивых щенков из помета хозяева утопили.

Всех некрасивых щенков из помета хозяева утопили.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Нижегородские волонтеры спасают собаку с двумя щенками, от которых хотели избавиться нерадивые хозяева в Борском районе. Об этом написала на своей странице в соцсети зоозащитница Мария Каткова.

«Пару месяцев назад собака родила 19 щенков, некрасивых - утопили, оставили двоих. Но денег на еду и содержание нет, поэтому их решили закопать заживо!» - сообщает волонтер.

По ее словам, хозяйка посадила собаку на цепь и довела до истощения. Собака без подшерстка на морозе простудилась. Волонтеры узнали об этом и забрали животных, сейчас они находятся в госпитале под присмотром ветеринаров.

Щенки - пепельный с голубыми глазами мальчик и серо-белая девочка – ищут добрые руки.

Щенки - пепельный с голубыми глазами мальчик и серо-белая девочка – ищут добрые руки.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Напуганная Варя – так мы назвали маму щенков – никого не пускает в вольер, охраняя своих малышей. Собака очень истощена, ей необходимо лечение, поэтому срочно ищем дом щенкам», - поделилась Мария.

Порода собаки-мамы неизвестна, но она похожа на американского стаффордширского терьера тигрового окраса. Щенки - пепельный с голубыми глазами мальчик и серо-белая девочка – ищут добрые руки. Также волонтеры нуждаются в финансовой помощи на лечение и продуктах для собаки: консервах, крупах, мясе.

Желающие приютить щенков могут связаться с волонтерами по телефону 89601693009 (Мария).

Живой уголокЖивой уголок: Собаки