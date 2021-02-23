Сегодня по случаю празднования Дня защитника Отечества нижегородский губернатор Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле. Вместе с тем он отметил вклад наших земляков в защиту Отечества:– Сегодня мне, прежде всего, хотелось поздравить наших ветеранов. Тех, кто с оружием в руках отстоял независимость Родины. Слова благодарности тем, кто защищает Россию сейчас – военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Огромную роль в укреплении обороноспособности страны играют сотрудники оборонных предприятий. Их у нас в регионе около ста тысяч. Мирное небо над головой во многом именно их заслуга, – выразил всеобщую благодарность глава Нижегородской области.И добавил, что наш долг – это \\"сохранить память о поколениях героев\\".Напомним, ранее мы передавали поздравление Глеба Никитина с Днём защитника Отечества для нижегородцев. Губернатор пожелал мира и благополучия каждой семье.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!