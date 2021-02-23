Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днём защитника Отечества

"Уважаемые нижегородцы! От всего сердца поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Конечно, прежде всего, мы поздравляем военнослужащих и ветеранов Вооружённых сил. Вы верно стоите на страже интересов Родины и всегда готовы отреагировать на любую угрозу. Мы видим, как развиваются армия и флот России. Закупается новая техника, внедряются передовые научные разработки, совершенствуется обучение. Огромную работу ведут предприятия оборонно-промышленного комплекса.

На территории Нижегородской области функционируют 50 предприятий ОПК, а работает на них свыше 92 тысяч человек. Знаю, с какой ответственностью подходят их сотрудники к своим обязанностям. Это гарантия того, что небо над Россией всегда будет мирным.

В этом году мы отмечаем сразу несколько важных дат, имеющих прямое отношение к защите Отечества. 800-летие празднует Нижний Новгород, основанный в XIII веке для обороны рубежей Руси. Кроме того, восемь веков прошло с рождения Александра Невского, ставшего одним из символов воинской доблести и патриотизма. Глядя назад, мы понимаем, сколь долгий и сложный путь проделали наши предки, отстоявшие свободу и независимость Родины.

Почти 80 лет назад началась Великая Отечественная война. История сохранила для нас свидетельства отваги и мужества горьковчан. В первый же день добровольцами на фронт записались тысячи людей. Сегодняшние защитники Отечества являются достойными преемниками героев прошлых времен.

Мы понимаем, что защищать Отечество можно не только с оружием в руках. На страже безопасности Родины сегодня стоят медицинские работники и санитарные врачи, которые борются с пандемией. Все мы убедились, насколько хрупким может быть благополучие мира. Считаю, что наши медики проявили себя настоящими героями, защитив сотни тысяч людей от страшной угрозы. Каждый из них честно выполняет свою работу, вносит свой вклад в укрепление России.

Всех защитников Отечества поздравляю с праздником. Пусть в ваших семьях всегда царят мир и благополучие!"