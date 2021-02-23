Нижегородский замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал недавнюю шутку о заброшенном детском парке в городе Павлове Нижегородской области. \\"Родиной клоуна Пеннивайза\\" парк назвал комик Азамат Мусагалиев в известном шоу \\"Однажды в России\\". Вчера мы рассказывали об этом подробнее.Давид Валерьевич посвятил саркастичной шутке отдельный пост в сети Instagram. В этом посте он лично обратился к комику, отметив аккаунт Азамата Мусагалиева:— Дорогой Азамат! Уверен, что ты хорошо выполняешь свою работу. Придумать шутку, отыграть её так, чтобы люди улыбнулись, а ещё лучше — засмеялись — задача не из лёгких. Много лет назад студентом я пробовал себя в КВНе. Но есть юмор. А есть сарказм. В чём разница, думаю, понятно.Замгубернатора пояснил: сарказм в сторону неработающего парка — \\"самая лёгкая задача для редакционной политики ТВ-программы\\". А затем продолжил:— А вот сарказм над людьми, \\"отбивающими своими телами штукатурку\\"... Людьми, которые живут и трудятся в этом прекрасном городе, вызывает чувство разочарования в человеке. Уверен, что никто не хочет разочаровываться.Давид Мелик-Гусейнов обратил внимание комика на упущенный момент: парков в Павлове несколько. \\"Парк Пеннивайза\\" далеко не единственный, где местные жители могут провести своё время.— Другой парк условно новый. Там есть и качели, и дорожки, и много зелени. Парк так и называется \\"Зелёный Парк\\". Есть и другие парки в Павлове. Конечно, не Дисней. Но и не безжалостно благоустроенные, где почему-то спилили все деревья, посадив двухгодовалые липы, — подколол в ответ министр. — Парк в Павлове, который был показан в программе, как раз сейчас передают из заводской собственности (ПАЗ) в муниципалитет. Опрос населения расставил приоритеты — первые два парка уже привели в надлежащий вид. Теперь очередь парка с ржавыми каруселями.Замгубернатора отметил, что павловчане свой город очень любят и хотят сделать его лучше. \\"И делают\\".— Но и от дополнительной помощи не откажутся. Приезжай к нам в Павлово, — продолжает обращаться напрямую к Азамату Мусагалиеву нижегородский вице-губернатор. — Лучше это сделать совсем скоро — весной. Организуем весёлый субботник с твоим участием. Уверен, нас все поддержат. Возьмём в руки кисти — покрасим унылые карусели. Уберём прошлогоднюю листву, расчистим дорожки. И откроем комнату смеха. Поверь, весь прошлый год было не до смеха. В Павлове работает межрайонный ковидный госпиталь. В \\"красную зону\\" не приглашаю. Но общение с медиками и учителями организую.В заключение своих слов Давид Валерьевич сказал:— После тесного знакомства с местными жителями, можно будет и пошутить на славу. Сюжетов для шуток будет много. Гарантирую. Классно названа рубрика в твой программе — \\"Меняем Россию\\". Меняем — первое лицо множественное число. Мы меняем. Поэтому бери выходной, приезжай. Поменяем Россию вместе!И конечно, учитывая дату, замгубернатора поздравил комика с Днём защитника Отечества.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!