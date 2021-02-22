Фотографии детского парка в городе Павлово Нижегородской области показали в телеэфире программы «Однажды в России». В рамках рубрики «Меняем Россию» интерес известного комика Азамата Мусагалиева вызвало состояние общественного пространства.- Обратите внимание это детский парк в городе Павлово на Оке. Родина клоуна Пеннивайза из кинофильма «Оно», - пошутил Азамат Мусагалиев, показывая кадры с заброшенными аттракционами.Также был показан полуразрушенный вход на территорию парка.- Состояние ворот объясняется тем, что парк пользуется такой популярностью, что люди, пытаясь вбежать в ворота, отбили всю штукатурку, - иронично подчеркнул ведущий.В ходе своего небольшого обозрения комик оценил и вид неработающего чертова колеса, которым людям как бы намекают, что подняться в этом городе нельзя даже на колесе обозрения.- А вот, пожалуйста, посмотрите, замечательнейшая комната смеха. Но она, к сожалению, не работает, потому что в мире такая ситуация, что сейчас уже вообще не до смеха, - подметил Азамат Мусагалиев.Естественно, комик не мог не отметить, что в состоянии этого парка виноваты американцы.- Они поставляют нашим детям свои телефоны и планшеты, из-за чего те целыми днями играют, вместо того, чтобы взять своими руками свои маленькие инструментики и отремонтировать парк и нормально в нем отдыхать. Трудно что ли, детишки? – добавил он.В завершении рубрики Азамат Мусагалиев обратился к администрации Павлова и попросил выделить деньги на возвращение парку «былого величия».К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!