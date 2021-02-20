Погода в Нижнем Новгороде на выходные 21-23 февраля: Жуткие морозы и снег Фото: Алена МАРТЫНОВА

Не успели нижегородцам забыться трёхдневные мощные снегопады, шедшие без остановки, как весь регион поразило новое известие: в ближайшие дни температура на улице опустится больше чем в два раза. Рассказываем, какая будет погода в Нижнем Новгороде 21-23 февраля:

С 21 по 23 февраля по утрам и ночам ожидаются морозы до -30,-34 градусов. В тот же период в низинах температура воздуха будет доходить до всех -35,-37 градусов. Этими данными поделилось ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС". Аномально холодная погода сохранится ещё до 25 февраля. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7-14 градусов – нормой является температура -5,-12°С.

Ввиду этих явлений серьёзно повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Здесь подразумеваются аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, на объектах и линиях энергосистем, поскольку может произойти их перегрузка. Более того, прогнозируется увеличение техногенных пожаров – их могут вызвать значительные нарастающие нагрузки на системы электроснабжения. Сюда же можно отнести неисправность печного, газового или электрооборудования. Источник всего этого один – мороз.

А главное, могут кратно возрасти в количестве случаи общего переохлаждения и обморожения среди населения.

В связи с чем нижегородское ГУ МЧС делится с жителями рекомендациями на ближайшие дни:

- Утеплите двери и окна;

- Ограничьте своё пребывание на открытом воздухе и на высоте;

- Заранее позаботьтесь о тёплой одежде и обуви;

- При обморожении немедленно обратитесь в ближайшую медучреждение;

- Не отпускайте детей на улицу без взрослых, как и престарелых без сопровождения;

- Не используйте самодельные или неисправные электроприборы, не оставляйте без присмотра включенные электронагреватели или затопленные печи;

- Не используйте для обогрева газовые плиты или другие непредназначенные приборы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!