Отмена занятий в школах Нижегородской области 20 февраля 2021 года: кому не надо идти в школу в мороз

В Нижегородской области ожидаются морозы до -37 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Нижегородскую область накрыла очередная волна аномального холода. В ночь на 20 января столбики термометров показали около -30 градусов в Нижнем Новгороде и еще ниже в области, особенно в северных районах. Сегодня суббота – в школах учебный день, даже у младшеклассников, которые обычно учатся по пятидневке: рабочий день перенесли со вторника, 22 февраля. Однако в связи с сильными морозами в школу сегодня можно не ходить. Рассказываем, при какой температуре можно отменить занятия.

«Если температура понижается до -25…-29 градусов, рекомендуется не направлять в школы учеников 1-4 классы городских школ и с 1-9 классы сельских школ, - рассказали в министерстве образования Нижегородской области. – Если температура понижается до -30 градусов, то рекомендуется не ходить в школу ученикам с 1 по 9 классы городских школ и с 1-11 классы сельских школ».

Однако мороз никак не повлияет на учебный процесс: уроки в школах не отменяются, и для всех пришедших занятия будут проведены. Вопрос, вести в школу ребенка в мороз или нет, родители решают самостоятельно. Если вы решили оставить свое чадо дома, то необходимо предупредить учителя. Пропуски уроков из-за мороза не будут считаться прогулом.

Напомним, в Нижегородской области ожидается похолодание до -37 градусов.