Не успели нижегородские школьники обрадоваться возвращению очного обучения, как случилась новая напасть – морозы. Уже сегодня днем столбики термометров опустятся до – 28 градусов, а ночью и вовсе похолодало до -33 градусов. Сегодня в региональном министерстве образования рассказали, как будут учиться школьники в Нижегородской области из-за мороза.- Если температура понижается до -25…-29 градусов, рекомендуется не направлять в школы учеников 1-4 классы городских школ и с 1-9 классы сельских школ, - рассказали в министерстве образования Нижегородской области. – Если температура понижается до -30 градусов, то рекомендуется не ходить в школу ученикам с 1 по 9 классы городских школ и с 1-11 классы сельских школ.Тем не менее, несмотря на сильные морозы, учебный процесс в школах будет идти в штатном режиме. Решение о том, пойдет ли их ребенок в школу, должны будут принять сами родители. Если они все-таки решат оставить ребенка дома, им нужно будет уведомить об этом школу. В этом случае пропущенные дни не будут засчитываться детям в качестве прогулов.Напомним, накануне мы писали о том, что нижегородские школы вышли с дистанционки. По данным на 11 января 2021 года, с зимних каникул вышли 779 школ Нижегородской области из 890. 111 школ, в которых учатся 27 620 учеников, находятся на каникулах.